Dopo Turicchia, un altro innesto per l'Entella: Cuppone atteso a Chiavari per le visite

Nella giornata di ieri, Riccardo Turicchia, che ha svolto le visite mediche che anticipano poi la firma sul contratto e la conseguente ufficialità diffusa dal club, oggi un altro innesto per la Virtus Entella, decisamente attiva in questa seconda settimana di gennaio. Da tempo, come avevamo anticipato, il club stava seguendo Luigi Cuppone dell'Audace Cerignola, e nella giornata di ieri aveva provato a stringere per assicurarsi il rinforzo in attacco voluto da mister Andrea Chiappella; una trattativa serrata, andata però a buon fine.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il calciatore arriverà quest'oggi in città, a Chiavari, e, come Turicchia, sosterrà le visite mediche per completare poi la pratica burocratica del trasferimento; i Diavoli Neri battono quindi la concorrenza di Salernitana e Union Brescia, con quest'ultima formazione che, come anticipato ieri, sta tentando di definire l'acquisto di Facundo Lescano dall'Avellino.

Ma tornando all'Entella, è possibile arrivi quindi oggi il doppio annuncio, con i due innesti, Turicchia e Cuppone, che saranno quindi a disposizione della squadra per il prossimo impegno di campionato, che venerdì sera opporrà i chiavaresi alla Sampdoria, nel match che si giocherà al 'Ferraris'.