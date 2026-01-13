Rayan alla Lazio? Il ds del Vasco da Gama: "Nessuno ha raggiunto le cifre stabilite"

La Lazio ha messo nel mirino ormai da tempo Rayan, attaccante di proprietà del Vasco da Gama. Il club brasiliano inizialmente chiedeva 50 milioni di euro per cederlo, mentre adesso ha fatto sapere che si accontenterebbe di 35. Il punto è che sono comunque troppi per i biancocelesti, che sperano di riuscire ad abbassare ulteriormente le pretese dei sudamericani.

Per parlare della questione è intervenuto Admar Lopes, direttore sportivo della società, che ha precisato: "Abbiamo rinnovato il contratto del giocatore meno di un mese fa. È un calciatore molto importante per la dinamica della squadra, molto importante tecnicamente e anche per quello che rappresenta oggi per il club e la tifoseria".

Poi gela la Lazio e ricorda le condizioni per far sì che possa liberarsi: "Nessuno ha raggiunto le cifre che abbiamo stabilito. Quando arriveranno, e se l’atleta mostrerà la volontà di abbracciare un progetto che sia molto positivo per il Vasco e per lui stesso, ne discuteremo. Poiché questo non è ancora accaduto, contiamo su Rayan non solo fino alla finestra di mercato di metà anno, ma fino a dicembre 2028 quando scadrà il suo contratto". Mancano ancora diversi giorni al termine del mercato e tutto può succedere, con Sarri che attende.