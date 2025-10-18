Roma-Inter 0-1, Gasperini: "Ci sono sconfitte che ti danno qualcosa a livello di convinzione"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il ko contro l'Inter. Ecco le sue parole:

Sul gol subito

"Hermoso ha fatto molto bene a uscire alto. Non dobbiamo fare il fuorigioco, soprattutto su Bonny, che per poco non abbiamo ripreso. Non era il caso di rischiare una situazione del genere, perché potevamo prenderlo con la velocità. Non era in quel momento una situazione assolutamente pericolosa. Forse all’inizio partita non avevamo ancora preso le misure. Anche durante la sosta per le Nazionali può capitare di perdere certi automatismi, magari perché in Nazionale ti chiedono movimenti diversi. Peccato, però questo è un episodio che ha determinato la partita. Dobbiamo guardare oltre gli episodi. Io esco comunque dispiaciuto per il risultato, ma anche convinto che faremo bene".

Si è vista una buona produzione offensiva nel finale, quando ha inserito tanti giocatori d’attacco. Anche sulle mischie, sulle palle alte, la squadra ha reagito. Non si poteva giocare così dal primo minuto?

"Normale che nel primo tempo ci fossero delle difficoltà ma ne siamo usciti bene. Ci sono anche delle sconfitte che ti danno qualcosa a livello di convinzione".

Come mai il cambio di posizione di tre difensori su quattro?

"Secondo me ha funzionato molto bene anche questa sera, perché contro l’Inter non è facile. Nel secondo tempo, poi, abbiamo concesso veramente poco. Wesley a sinistra ha fatto un’ottima partita, Çelik a destra altrettanto. Hanno avuto continuità e ci hanno dato quella spinta che magari in altre partite era mancata, quindi va bene così. Mi dispiace solo per Ndicka a destra: sono due mancini, lui e Hermoso, e avrei preferito che fosse Hermoso a uscire alto. L’altra volta aveva giocato Hermoso a destra, ma in questo caso, avendo due mancini su tre, uno doveva adattarsi. In ogni caso, non c’entra nulla con l’episodio del gol o con il resto".

Chivu?

"Ho avuto modo di conoscerlo solo per poco tempo, ma ho sempre avuto grande stima di lui, sia come giocatore che come uomo. Anche quando ci siamo affrontati l’anno scorso col Parma, ha confermato le mie impressioni. Mi piace molto il suo modo di lavorare: non era semplice prendere il posto di Inzaghi, e invece lo sta facendo con personalità e idee chiare. Ha tanti meriti".