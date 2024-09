Roma, Juric: "Cambio Dybala forzato. Baldanzi mi ha fatto una grandissima impressione"

"Ha sentito un po' di fastidio, non volevamo rischiare niente. Vediamo domani". Così Ivan Juric, alla seconda panchina con la Roma, ha parlato del cambio tra Dybala e Soulè della ripresa, ai microfoni di Sky. Oggi i giallorossi hanno pareggiato contro l'Athletic Bilbao, ma hanno assaporato a lungo il secondo successo col croato in panchina, salvo essere raggiunti nel finale di partita per effetto del gol di Aitor Paredes Casamichana.

Preparata la gara come detto prima dell'inizio.

"Abbiamo fatto bene, magari un po' lenti in avvio ma poi ci siamo sciolti. Li abbiamo messi sotto, dovevamo fare più gol. Dispiace per il risultato, ma ci proveremo alla prossima e dovremo mantenere questo atteggiamento".

Fare i cambi quando vuoi fa la differenza?

"Il cambio di Dybala non era stato pensato, è stato obbligato. Abdulhamid deve abituarsi un po' a tutto, serve tempo e lavorare. Man mano, anche con i loro cambi, abbiamo perso un po' ma rimango soddisfatto".

Che progetto ha in testa per Baldanzi?

"Ci sono giovani veramente interessanti. Lui mi ha fatto una grandissima impressione, fa tutte e due le fasi, si vede che ha lavorato tanto ed è completo. Può fare anche la mezzala, ha applicazione come Pisilli. Vogliono imparare e apprendono con facilità".