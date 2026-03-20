Roma, Konè a forte rischio per il Lecce: riuscirà a rientrare per la sfida con l'Inter?

Manu Konè rischia di vivere un finale di stagione più complicato rispetto alle attese in casa Roma. Il centrocampista francese è alle prese con un problema muscolare che con ogni probabilità lo terrà fuori dalla sfida di domenica contro il Lecce, e la sua gestione nelle ultime settimane ha sollevato più di qualche interrogativo all'interno del club.

Il dissidio tra Gasperini e lo staff medico

Come riporta il Corriere della Sera nella sua edizione dedidcata alla Capitale il caso ha avuto inizio già alla partita d'andata contro il Bologna: Konè aveva effettuato il riscaldamento prepartita con i panchinari, salvo poi finire in tribuna. Al rientro a Roma, era emerso un dissidio tra Gian Piero Gasperini e lo staff medico sulla gestione del giocatore. Il tecnico spingeva per schierarlo nel successivo match contro il Como, i dottori frenаvano. L'ha avuta vinta l'allenatore, ma la prestazione del francese non è stata convincente.

Nuovo stop nel ritorno con il Bologna

Nel match di ritorno contro il Bologna di ieri sera, Konè è sceso in campo ma ha retto meno di venti minuti prima di essere costretto a uscire per un problema muscolare. Nei giorni scorsi si era già allenato a parte e nella giornata di oggi verrà valutato dallo staff medico giallorosso. Le prospettive, tuttavia, non sono incoraggianti: la sua presenza contro il Lecce domenica appare improbabile.

La sosta come ancora di salvezza

La pausa per le nazionali arriva in un momento provvidenziale per il centrocampista della Roma. Konè sfrutterà lo stop del campionato per recuperare la condizione fisica, ma resta da capire se riuscirà a essere disponibile per il match di Pasqua contro l'Inter: un appuntamento di assoluto peso specifico che la società giallorossa non vuole affrontare senza uno dei suoi uomini chiave a centrocampo.