Brutta tegola per la Roma: Koné non ha recuperato. Il centrocampista andrà in tribuna
Novità a centrocampo per la Roma di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto raccolto da TMW, Manu Kone non è riuscito a recuperare dall'affaticamento muscolare che ha riportato e di conseguenza non andrà nemmeno in panchina. Il francese si accomoderà direttamente in tribuna, da dove sosterrà i compagni nell'andata degli ottavi di finale di Europa League.
