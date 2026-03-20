Genoa, il "Ferraris" è tornato fortino: con De Rossi 19 gol segnati, meglio ha fatto solo l'Inter

C'era una volta il tabù "Ferraris". Solo un lontano ricordo per il Genoa. La stagione casalinga della formazione rossoblù non è partita sotto i migliori auspici con nessuna vittoria nella seconda parte del 2025 e soprattutto neanche un gol segnato. Poi con il cambio in panchina lo switch. Il cambio di marcia con il terreno amico che è tornato a ruggire e il terreno di gioco di Marassi che è tornato ad essere ostico per qualsiasi avversario, condicio sine qua non per ottenere la salvezza nel massimo campionato.

Solo tre sconfitte interne con De Rossi

Dal cambio di guida tecnica infatti il "Ferraris" è tornato a sorridere con il Grifone che ha ottenuto 17 punti in dieci partite disputate sotto la nuova guida tecnica. Sono state solo tre le sconfitte per ora maturate con l’ex centrocampista campione del mondo del 2006 in panchina e tutte di misura: 1-2 contro l’Inter, 0-1 contro l’Atalanta con un gol al 94’ di Hien e 2-3 contro il Napoli con un rigore contestato nel finale.

19 gol segnati in casa

Il dato che però salta all’occhio sono i gol realizzati: ben 19. Meglio ha fatto soltanto l’Inter con 24 gol segnati nello stesso numero di partite casalinghe fin qui giocate mentre la Juventus di Spalletti ha gonfiato la rete anch’essa 19 volte ma con una gara interna in meno. Se invece consideriamo solo l’anno solare, i gol siglati dal Genoa a Marassi sono 14 in sei partite, uno in meno del Como (che però conta 8 partite al "Sinigaglia") e della Juventus mentre l’Inter in sette partite interne nel 2026 ne ha segnate 18.