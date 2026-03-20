Sassuolo, Pinamonti: "Voglio la doppia cifra. Grosso ha tutto per meritare una big"

"Voglio fare di più a livello realizzativo". Esordisce così Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, nell'intervista che ha rilasciato a Tuttosport, concentrandosi su quelli che sono i suoi obiettivi primari da qui a fine stagione: "Personalmente ciò che mi prefiggo è la doppia cifra, non mancano così tante partite... Collettivamente invece siamo già soddisfatti".

Chi ha lasciato il segno nel Sassuolo è certamente Fabio Grosso, il tecnico dei neroverdi, che Pinamonti non vuole giudicare e non ha intenzione di inserire all'interno di una classifica che comprende tutti quelli avuti: "Però con lui posso parlare di qualsiasi cosa. Mi auguro arrivi in una big, penso che abbia tutto per meritare il salto. Dimostrerà il suo valore con il tempo".