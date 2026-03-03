Empoli, Fulignati sfiorato da un petardo: DASPO di due anni al tifoso del Frosinone
Al 39' di Frosinone-Empoli, anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie B, il portiere azzurro Andrea Fulignati è stato sfiorato da un petardo lanciato dagli spalti del 'Benito Stirpe' da un tifoso dei ciociari.
Tale tifoso, si legge nel comunicato della questura è stato individuato: per lui DASPO di due anni. Anche un altro tifosi è stato sanzionato.
"Il primo tifoso, già destinatario di DASPO nel 2019, nel corso della gara casalinga del 20 dicembre 2025 contro lo Spezia Calcio, ha superato la balaustra che separa la Curva Nord dal terreno di gioco per prelevare un pallone. Per lui è stato disposto un DASPO della durata di un anno.
Il secondo, nel corso della gara disputatasi con l’Empoli Calcio, lo scorso 24 febbraio, posizionato nel settore curva nord, lanciava un artifizio pirotecnico in direzione del terreno di gioco, facendolo cadere ai piedi del portiere della squadra ospite. Il provvedimento è di due anni".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30