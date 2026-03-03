Udinese, Mlacic: "Felice dell'esordio. Questa vittoria è molto importante per la squadra"
Vittoria netta ieri sera per l'Udinese. La squadra di Kosta Runjaic ha superato 3-0 la Fiorentina nel monday night della 27a giornata di campionato. Decisivi i gol realizzati da Kabasele, da Davis su rigore e da Buksa che hanno portato tre punti importanti ai bianconeri friulani. Al termine del match del Bluenergy Stadium, il difensore Branimir Mlacic ha parlato ai canali ufficiali del club:
"Sono felice di aver fatto il mio esordio, è una bella sensazione. Non è stato facile entrare ma i miei compagni mi hanno aiutato molto. Kabasele è sempre al mio fianco, ogni giorno in allenamento e oggi anche in partita, è bello avere il suo supporto. Questa vittoria è molto importante per la squadra, dopo tre sconfitte consecutive. Spero continueremo così, con altre vittorie del genere".
