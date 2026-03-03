Torino, la Lazio non basta: alle 8 al centro sportivo. Con D'Aversa regole rigide

La vittoria casalinga con la Lazio è stato solo l'inizio per il Torino targato Roberto D'Aversa. Il successore di Marco Baroni, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ha girato immediatamente pagina ed evitato di giacere sugli allori, per questo ha convocato la squadra nemmeno 24 ore dopo. Tutti a rapporto alle 8 di mattina, sebbene il successo serale del giorno prima. Nessun regalo o sconto, il tecnico granata ha voluto lanciare un segnale ai giocatori e all'ambiente, con una linea guida rigida.

Una dinamica e un orario insoliti per il Toro, ma D'Aversa ha deciso di approcciarsi così con lo spogliatoio per far capire che non basta un successo sulla Lazio a cambiare le cose. Il percorso è lungo e la zona retrocessione troppo nei paraggi per prendere il resto della stagione con leggerezza. Quindi, secondo quanto riportato dalla Rosea, è arrivata una comunicazione sugli smartphone dei calciatori per la convocazione di prima mattina per... la prova della bilancia.

A seguire, mezz'ora di colazione al ristorante del Filadelfia, momento della giornata diventato obbligatorio con l'arrivo di D'Aversa. Dopodiché spazio alle terapie e dalle 11 tutti in campo ad allenarsi. Una seduta di lavoro intensa e ben distante dal consueto lavoro di scarico post-partita. Le frequenze di training, tra l'altro, sono destinate a crescere in mattinata. Questo approccio è dettato dall'ottenere una concentrazione sempre alta dai giocatori, oltre che serietà. E l'ultima regola del neo arrivato in panchina granata: il pranzo al Filadelfia tutti insieme. Non sono concesse eccezioni. Intanto domani pomeriggio D'Aversa farà capolino a Orbassano per seguire la Primavera contro il Cagliari.