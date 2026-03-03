Sabatini: "Il Genoa con la Roma farà una grande partita. Gasp sta facendo benissimo"

Walter Sabatini parla di Daniele De Rossi. Intervistato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, l'ex dirigente della Roma ha parlato del tecnico del Genoa che domenica affronterà il suo passato: "Incroci del genere sembrano sempre cose contro natura, incestuose, se vogliamo esagerare con i termini. Per Daniele sarà una sfida molto complicata da vivere, non da fare, perché il calcio è sempre bello giocarlo. Ma lui sa cosa serve: una grande partita. E sarà probabile che il Genoa la farà, perchè sta migliorando molto, con un calcio bello da vedere. Però anche la Roma mostra progressi tangibili in ogni partita. Si sfideranno due squadre che vivono momenti importanti".

E sulla panchina giallorossa c'è Gian Piero Gasperini, ex rossoblù: "Sta facendo benissimo. La Roma non è una squadra casuale, è molto caratterizzata, il suo lavoro si vede, non dargliene atto sarebbe una bestemmia calcistica. Penso alla rete di Wesley alla Juve: quel gran gol c’è perché Gasperini lo fa giocare a sinistra, sul lato sbagliato, consentendogli di tirare col piede giusto, il destro.

Peccato per i due punti persi con la Juve. Ma ne miglioramenti dei calciatori giallorossi, così veloci, c’è tanto merito di Gasperini. La squadra è motivata, tutti rincorrono la palla, 4-5 in modo eroico, perché c’è la giusta mentalità".