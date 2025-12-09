Roma, l’Europa League per dimenticare gli scivoloni in campionato: serve un colpo al Celtic Park

L’Europa League arriva nel momento migliore possibile per la Roma. Dopo i due scivoloni consecutivi in Serie A contro Napoli e Cagliari, i giallorossi possono ritrovare certezze e slancio in campo europeo. La gara di giovedì contro il Celtic rappresenta un crocevia importante non solo per la classifica, ma anche per l’autostima della squadra di Gasperini, chiamata a rialzarsi.

In campionato, la situazione resta comunque positiva: la Roma è in piena zona Champions e distante solamente quattro punti dalla vetta della classifica. In Europa, però, il cammino è stato più tortuoso. Le sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen hanno complicato il percorso, costringendo i giallorossi a rincorrere. Le successive vittorie contro Glasgow Rangers e Midtjylland hanno rimesso in carreggiata la Roma, oggi 15ª a quota 9 punti, a sole due lunghezze dal Porto, ultima squadra virtualmente qualificata direttamente agli ottavi.

Di fronte ci sarà un Celtic affamato di punti e determinato a sfruttare il fattore casa. Gli Hoops, attualmente 21esimi, sono in piena bagarre per restare tra le prime 25 e accedere ai playoff europei. Una sfida che promette spettacolo in un’atmosfera caldissima e con la posta in palio altissima.



Per la Roma, sarà soprattutto un test mentale: cancellare le delusioni recenti, ritrovare fiducia e dare continuità al percorso continentale. L’Europa League, insomma, deve essere un’occasione per rialzarsi subito.

