Roma, l'ex Doni ricorda: "Dicevano che causavo problemi in spogliatoio, ca****e dalle radio"

Correva voce che Alexander Marangon Doni, ex portiere della Roma da 199 presenze con la maglia giallorossa indosso e oggi residente negli Stati Uniti, lo scorso anno fosse stato vicino a comprare il Brescia. Ma ci ha pensato lo stesso brasiliano di 46 anni ad ammetterlo nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Sì, la trattativa era stata avviata". E ha proseguito nel racconto: "Io facevo parte di un gruppo d’investimento e l’idea mi piaceva molto. Ma ci sono state un po’ di dinamiche interne che ci hanno portato a non concludere l’affare. Peccato".

Se da un lato mantiene un ricordo prezioso del suo passato da calciatore alla Roma, tra 2005 e 2011, dall'altro canto a livello personale ha un po' risentito di un aspetto: "È una piazza stupenda, che ha però spigolature e difetti. Per esempio, le radio", ha sottolineato Doni. "Negli anni ho sentito tante cose non vere su di me: dicevano che causavo problemi in spogliatoio, che volevo andare via, che non ero un professionista serio. Tutte cazzate", la risposta netta.

"Per fortuna potevo contare su un gruppo squadra stupendo che mi ha sempre sostenuto", la sottolineatura sincera del brasiliano. "Lo disse anche De Rossi in un’intervista. Chiese di smetterla di inventarsi storie false...", la conclusione.