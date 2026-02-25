Roma, l'ultima pista di mercato porta a Ozan Kabak: il difensore è stato offerto ai giallorossi
L’ultima pista di calciomercato per la Roma porta in Germania. Il club di Gasperini sta seguendo con attenzione Ozan Kabak, difensore turco classe 2000 oggi in forza all’Hoffenheim. Secondo quanto riportato da Kicker, il centrale sta lavorando per ottenere il passaporto tedesco - al momento possiede soltanto quello turco - un dettaglio tutt’altro che marginale in chiave mercato.
Calciomercato Roma, piace il difensore Ozan Kabak
Una volta completato l’iter burocratico, infatti, l’eventuale acquisto non comporterebbe l’utilizzo di uno dei due slot riservati agli extracomunitari in Serie A, rendendo il profilo decisamente più appetibile per i club italiani. Kabak, che potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno, ha attirato l’interesse anche di Milan, Everton e West Ham.
Calciomercato Roma, Ozan Kabak proposto dall'agente
Come scrive Il Messaggero, il difensore sarebbe stato proposto direttamente alla Roma dal suo agente, lo stesso di Zeki Celik, elemento che potrebbe facilitare eventuali contatti. La situazione resta da monitorare, ma il nome di Kabak è uno di quelli da tenere in considerazione per la prossima finestra di mercato.
