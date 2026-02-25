Gelson Martins sfiorò il Milan nel 2018: "Ora ci gioca il mio amico Leao. È un top player"

Nel giorno della partita tra PSG e Monaco, Gelson Martins, giocatore dell'Olympiacos ed ex del club del Principato, ha rilasciato un'intervista a GianlucaDiMarzio.com, nella quale ha parlato del match di oggi, ma anche di un retroscena di mercato, visto che nel 2018 poteva vestire la maglia del Milan: "Non so se sono stato proprio vicino, vicino… Ma ormai fa parte del passato. Il presente si chiama Olympiacos e cerco di fare il massimo qui. Ma il Milan è un grande club, basta pensare ai giocatori che hanno indossato quella maglia. Ora ci gioca un mio caro amico come Leao. Parliamo di un top club".

Proprio su Leao poi aggiunge: "Siamo grandi amici. Lui è un ottimo giocatore e deve solo continuare a lavorare per diventare uno dei più forti. La critica e gli alti e bassi fanno parte del gioco del calcio. In nessun sport si può brillare tutti i giorni… Ma Rafa è un top player che continuerà a crescere.”