Roma, lampi del vero Soulé: ora vale più di 50 milioni, investimento ripagato

Finalmente Matias Soulé: nella nuova stagione e dopo un anno di lavoro con Gasperini, l'argentino è diventato un elemento di riferimento fondamentale nella Roma: gol, assist e coinvolgimento costante in ogni azione offensiva. Complessivamente, tra le 15 marcature e i 16 assist realizzati con la maglia giallorossa, le sue prestazioni si sono tradotte in un totale di 26 punti conquistati nella sua esperienza nella Capitale, fino a qui.

Come riporta il Corriere dello Sport, ora la Roma sorride anche per l'investimento fatto tre anni fa per prenderlo dalla Juventus: ora, secondo il quotidiano, il suo valore si aggira sui 50 milioni di euro, se non di più. Il giocatore ha attraversato un primo anno a Roma complesso sotto le gestioni di De Rossi e Juric, siglando una sola rete. Successivamente, con Ranieri ha mostrato segni di ripresa, per poi collezionare tre gol e due assist all'inizio dell'annata seguente, pur venendo condizionato nel finale di stagione da alcuni acciacchi fisici.

Nella stagione attuale, tra campionato e Champions League, il bilancio registra finora tre reti e tre assist, oltre a un incremento nei dati statistici relativi a tiri in porta (2,78 a partita) e dribbling riusciti (2,22). Il lavoro tattico svolto con il tecnico Gasperini ne ha ampliato il raggio d'azione, richiedendogli partecipazione a entrambe le fasi di gioco.