Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

La tripletta di Mbangula rilancia il tema Juve Next Gen: la Top11 dei talenti sbocciati altrove

TMW
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 08:27Serie A
30.10.2026 08:27Serie A
Fonti preferite
Dopo la tripletta al Milan, Mbangula guida una formazione di ex Juventus Next Gen: da Soulé a Fagioli, ecco gli undici che hanno trovato spazio altrove
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La tripletta di Samuel Mbangula al Milan ha riacceso i riflettori su un tema che accompagna da tempo il percorso della Juventus Next Gen: quanti talenti passati dalla seconda squadra bianconera sono riusciti a costruirsi una carriera lontano da Torino? Dal Belgio al Sudamerica, passando per la Serie A, la Premier League e gli altri campionati europei, sono numerosi i giocatori che, dopo aver attraversato il progetto juventino, hanno trovato nuove opportunità. Alcuni si sono affermati ad alti livelli, altri stanno ancora cercando la definitiva consacrazione. Ecco la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com, schierata con il modulo 4-3-2-1.

La Top 11 degli ex Juventus Next Gen

PORTIERE
Franco Israel (Torino) - Estremo difensore uruguaiano che ha raccolto 59 presenze con la Juventus Under 23 in due stagioni. Dopo l'esperienza in bianconero, il portiere è passato allo Sporting Lisbona, dove ha conquistato trofei nazionali e maturato esperienza internazionale. Nel 2025 il ritorno in Italia, con il trasferimento al Torino.

DIFESA
Nicolò Savona (Nottingham Forest), Radu Dragusin (Fiorentina), Tarik Muharemovic (Leeds United), Koni De Winter (Milan)
Sulla fascia destra spazio a Nicolò Savona, cresciuto nel settore giovanile juventino e protagonista con la Next Gen prima del salto in prima squadra. Le 61 presenze con la seconda squadra bianconera hanno preceduto una stagione da 40 apparizioni con la Juventus dei grandi e il trasferimento al Nottingham Forest nell'estate 2025.
Al centro della difesa c'è Radu Dragusin, un altro prodotto del percorso juventino che ha saputo farsi strada nel calcio professionistico. Dopo le esperienze in Italia con Sampdoria e Genoa, il rumeno ha raggiunto la Premier League con il Tottenham. La nuova tappa è la Fiorentina.
Al suo fianco Tarik Muharemovic, che dopo l'esperienza con la Juventus Next Gen ha trovato al Sassuolo l'ambiente ideale per crescere. Il difensore bosniaco si è messo in evidenza in Serie A, guadagnandosi il trasferimento al Leeds United nell'estate 2026.
Sulla corsia opposta, adattando il suo ruolo alle esigenze della formazione, ecco Koni De Winter. Arrivato giovanissimo alla Juventus, il belga ha giocato anche con la Next Gen prima di proseguire il proprio percorso in Serie A con Empoli e Genoa. Le prestazioni in rossoblù gli hanno aperto le porte del Milan, che lo ha acquistato nell'estate 2025.

CENTROCAMPO
Fabio Miretti (Besiktas), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Enzo Barrenechea (Benfica)
Il centrocampo abbina qualità, visione di gioco e conoscenza del calcio italiano. Fabio Miretti è il primo nome: cresciuto nel vivaio juventino e passato dalla Next Gen, ha poi collezionato oltre cento presenze con la prima squadra bianconera. Nell'estate 2026 è arrivato il prestito al Besiktas.
Accanto a lui Nicolò Fagioli, uno dei casi più emblematici del collegamento tra Next Gen e prima squadra. Il centrocampista ha saputo conquistarsi spazio nella Juventus, arrivando a vestire anche la maglia della Nazionale maggiore. Dopo le vicende che hanno segnato la sua carriera recente, la Fiorentina rappresenta una nuova tappa per ritrovare continuità e consolidare il proprio ruolo.
A completare la mediana c'è Enzo Barrenechea, argentino che ha attraversato il percorso juventino fino ad affacciarsi in prima squadra. Dopo le esperienze in prestito, il centrocampista ha proseguito la propria carriera lontano dall'Italia, arrivando al Benfica. La sua stagione è stata però rallentata da un problema al menisco che ha richiesto un intervento chirurgico nel settembre 2026.

TREQUARTISTI
Samuel Mbangula (Bologna), Matias Soulé (Roma)
Eccoci a Samuel Mbangula. Il belga ha raccolto 25 presenze con la Juventus Next Gen nella stagione 2023/24, prima di essere promosso in prima squadra da Thiago Motta. Nell'estate 2025 il passaggio al Werder Brema, quindi il ritorno in Italia con il Bologna nel settembre 2026. Mercoledì la tripletta rifilata al Milan a San Siro.
Al suo fianco Matias Soulé, argentino che ha trovato spazio in prima squadra dopo il passaggio dalla Next Gen. La crescita mostrata con il Frosinone ha contribuito a consolidarne la reputazione in Serie A, fino al trasferimento alla Roma.

ATTACCANTE
Dany Mota (Monza)
Davanti, infine, Dany Mota, attaccante che ha vestito la maglia della Juventus Under 23 nella stagione 2019/20. In quel campionato aveva raccolto 20 presenze, realizzando sette reti, prima di proseguire la propria carriera in altri contesti del calcio professionistico. Il Monza è diventato il punto di riferimento del suo percorso italiano.

Non soltanto undici nomi

La lista degli ex Next Gen che hanno proseguito altrove la propria carriera è molto più ampia. Tra i profili da considerare ci sono Hans Nicolussi Caviglia, Matheus Pereira, Stephy Mavididi, Manolo Portanova, Filippo Ranocchia, Franco Tongya, Kaio Jorge, Samuel Iling-Junior, Tommaso Barbieri, Joseph Nonge, Luis Hasa e Pedro Felipe. Percorsi differenti, tra campionati europei e sudamericani, che confermano quanto sia variegato il destino dei giocatori passati dalla seconda squadra bianconera.

La tripletta di Mbangula non dimostra che ogni cessione della Juventus sia stata un errore, né che tutti questi calciatori avrebbero trovato spazio stabilmente a Torino. Riporta però in primo piano una domanda legittima: quanto è difficile distinguere, nel momento in cui un giovane lascia il club, chi è destinato a diventare un protagonista e chi invece ha bisogno di un contesto diverso per esprimere il proprio potenziale? La Next Gen nasce anche per questo, offrendo ai ragazzi un percorso verso il professionismo. Il successo di alcuni ex bianconeri dimostra che quel percorso può continuare anche lontano da casa.

Articoli correlati

Immagine news 1
Spalletti si gioca tutto contro il Napoli. Ecco come può cambiare la Juventus
Immagine news 2
Kaua Pascini, l’esterno che ricorda Marcelo. L’Europa nel destino: è un’idea anche per la Roma
Immagine news 3
Zazzaroni: "Stupide lezioni ad Allegri e Spalletti da ex calciatori di livello insignificante"
Immagine news 4
Juve in ritiro in vista del Napoli, l'ultima volta fu con Allegri. E nel 2015 portò allo scudetto

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:15 Serie A
Cardinale fa chiarezza su Krosche: "Non ho fretta e non con­se­gnerò più le chiavi del Milan"
Immagine news 2
09:10 Serie ATMW
TMWSpalletti si gioca tutto contro il Napoli. Ecco come può cambiare la Juventus
Immagine news 3
09:04 Serie A
L'investitura di Luis Alberto: "Nico Paz è il mio erede, ed è già più forte di me"
Immagine news 4
09:01 Serie A
Milan-Bologna, gli ex arbiitri Giacomelli e Calvarese: "Non c'è fallo su Modric"
Immagine news 5
08:55 Serie ATMW
TMWKaua Pascini, l’esterno che ricorda Marcelo. L’Europa nel destino: è un’idea anche per la Roma
Immagine news 6
08:44 Serie A
Zazzaroni: "Stupide lezioni ad Allegri e Spalletti da ex calciatori di livello insignificante"
Immagine news 7
08:39 Serie ATMW
TMWJuve in ritiro in vista del Napoli, l'ultima volta fu con Allegri. E nel 2015 portò allo scudetto
Immagine news 8
08:30 Serie ATMW
TMWOnda d’urto: così Palladino ha cancellato l’inizio shock del Bologna di Tedesco
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Viva Malagò, viva Galliani: un circo a base di giochi di potere. Prima Marotta, poi Agnelli: così è finita la Juventus
Primo piano
Immagine top news n.0 Onda d’urto: così Palladino ha cancellato l’inizio shock del Bologna di Tedesco
Immagine top news n.1 Manna voleva Gasp ancor prima di Conte. Ma l'addio all'Atalanta non era maturo...
Immagine top news n.2 Mauro: "La Juve sembra quella di Tudor. Ritiro pre-Napoli? Di solito ci va chi vuole salvarsi..."
Immagine top news n.3 Thiago Motta è libero, il suo contratto con la Juventus è stato risolto. Tutti i dettagli
Immagine top news n.4 Raimondo e Kvernadze incantano: quanto costano gli uomini mercato del Frosinone
Immagine top news n.5 Parte la guerra per la FIGC: le associazioni candidano Galliani, Malagò ha 11 voti in Lega A
Immagine top news n.6 Un rinnovo a stelle e strisce rossonere. Il matrimonio fra Pulisic e il Milan continua
Immagine top news n.7 Il Napoli dell'ex Allegri crocevia decisivo per Spalletti. E la Juventus va in ritiro
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.2 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.3 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.4 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Ciccio Baiano: "Silvano Bini un grande dirigente, un uomo dei fatti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Napoli: "Inter, è un segnale aver vinto una partita sporca come col Venezia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Amorim e Spalletti, chi rischia di più la panchina? Il pensiero degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Cardinale fa chiarezza su Krosche: "Non ho fretta e non con­se­gnerò più le chiavi del Milan"
Immagine box news Serie A Spalletti si gioca tutto contro il Napoli. Ecco come può cambiare la Juventus
Immagine box news Serie A L'investitura di Luis Alberto: "Nico Paz è il mio erede, ed è già più forte di me"
Immagine box news Serie A Milan-Bologna, gli ex arbiitri Giacomelli e Calvarese: "Non c'è fallo su Modric"
Immagine box news Serie A Kaua Pascini, l’esterno che ricorda Marcelo. L’Europa nel destino: è un’idea anche per la Roma
Immagine box news Serie A Zazzaroni: "Stupide lezioni ad Allegri e Spalletti da ex calciatori di livello insignificante"
Serie B
Immagine box news Serie B Il grande Palermo. Segnano in tanti, la squadra di Inzaghi non è più "Pohjanpalo dipendente"
Immagine box news Serie B Alla scoperta di Andrea Primasso. Il difensore del Pisa volto nuovo della Serie B
Immagine box news Serie B Completato lo staff tecnico del Catanzaro: è arrivato il preparatore atletico. Ruolo cruciale per Mignani
Immagine box news Serie B Il Vicenza verso la sfida al Palermo. Bellemo: "Sin da bambini, si sogna di giocare gare così"
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 9ª giornata di campionato 2026/27
Immagine box news Serie B Sognando Itaca ancora una volta. Pagliuca rinasce, e fa rifiorire la Carrarese: la storia giusta
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 12ª giornata: due gli anticipi di questa sera. Il programma completo
Immagine box news Serie C Cavese senza più...barriere. Saranno rimosse le reti anti-lancio della Curva Sud “Catello Mari”
Immagine box news Serie C Giugliano, Agovino si presenta: "Mi gioco una carriera: se falliamo, decreterei la mia morte da tecnico"
Immagine box news Serie C Salernitana, si avvicina Di Bari. Con sé, vorrebbe portare il suo vice e un collaboratore di fiducia
Immagine box news Serie C Serie C, giudice sportivo Coppa Italia: fermati quattro giocatori. Stop anche per Volpe e Cassani
Immagine box news Serie C Perugia, niente da fare per Gaucci: la Corte Sportiva d’Appello conferma inibizione fino a gennaio
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Immagine box news Calcio femminile La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve è chiamata a risollevare le sorti dell'Italia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
30 ottobre 2002, la Roma espugna Madrid con Totti. Eppure era stato a un passo dal Real
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano