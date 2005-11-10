Juventus, Marocchino incredulo: "Pure il Genoa ha due veri 9, com'è possibile?"

La Juventus è nelle sabbie mobili: alla sfida contro il Napoli i bianconeri ci arrivano fra molte incertezze, a partire dal futuro di Luciano Spalletti, più che mai in bilico. L'ex giocatore della Juve, Domenico Marocchino, ha rilasciato una intervista a La Stampa per dire la sua in merito alle difficoltà della Signora.

Le parole di Marocchino sui problemi della Juve

"Cosa non va in questa Juve? Un po’ tutto. Non c’è un problema chiave, c’è un alone diffuso di negatività e sconforto che porta alle difficoltà in ogni zona del campo e in ogni aspetto del gioco, che sia fisico o tecnico-tattico", fa notare Marocchino. Alla Juventus mancano alcuni elementi chiave, a suo dire: "Se non hai un attaccante goleador che ti risolve la situazione e nemmeno un centravanti capace di dare battaglia spalle alla porta...".

E ancora sui problemi in attacco: "Dico io, ogni squadra ha almeno due 9 veri, pure il Genoa lo ha dimostrato e la Juve no, com’è possibile? Poi questa è una squadra ricca di esterni offensivi, ma per reggere il ritmo delle grandi squadre servono quelli che si chiamano "tornanti", la Juve mi sembra che invece sia piena solo di "andanti" e così diventa impossibile".