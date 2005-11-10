Udinese Runjaic si aggrappa a Solet: speranza per la Roma. Alaba deve aspettare

L'Udinese prepara la sfida alla Roma di Gian Piero Gasperini: contro i giallorossi anche il tecnico Kosta Runjaic sa di giocarsi un pezzo di futuro, visto l'inizio di stagione deludente dei suoi. Per provare a dare una scossa, l'allenatore può sperare in un rientro importante in difesa, nel momento più delicato.

Come riporta il Messaggero Veneto infatti, c'è più di una speranza per il rientro di Oumar Solet, atteso oggi dal provino decisivo, mentre bisogna dare un arrivederci a dopo la sosta ad David Alaba.

Ieri la squadra bianconera si è allenata al Bruseschi e Solet ha capito che potrebbe recuperare in tempo per dire la sua nella sfida i giallorossi. Il problema muscolare al pettineo sinistro che lo ha costretto a rimanere fermo ai box nelle sfide contro Milan e Parma è stato infatti risolto, come certificato dall’esame strumentale.

Il quotidiano scrive che il francese si è allenato mercoledì e ieri da solo, mentre oggi aumenterà il carico per testare la risposta dell’adduttore. Come si diceva, servirà invece più tempo per Alaba, visto che è saltato il piano di rientro con la Roma dopo il risentimento al polpaccio destro rimediato col Lecce: l’austriaco punta al rientro per domenica 22 novembre a Bologna.