Roma, Malen fa subito centro: "Abbiamo fatto bene col Torino. Bello giocare con Dybala"

Donyell Malen debutta con la maglia da titolare e ringrazia subito Gasperini e la Roma con un gol lampo contro il Torino in trasferta: "Abbiamo giocato bene, poi un bel assist", ha commentato al termine della vittoria per 2-0 ai microfoni di Sky Sport. "È bello giocare con Dybala? Sì, bello (ride, ndr)".