Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 febbraio

NAPOLI AL LAVORO PER BLINDARE MCTOMINAY. BOLOGNA, FIDUCIA IN ITALIANO: PAROLA DI SARTORI -

Scott McTominay sarà uno dei grandi assenti della super sfida di questa sera al Maradona fra Napoli e Roma. Proprio nelle ore in cui il club azzurro deve fare i conti con l'ennesima assenza stagionale, questa volta del suo giocatore più rappresentativo, la dirigenza porta avanti le questioni legate al suo rinnovo del contratto in modo da renderlo sempre più simbolo tecnico e d'immagine della squadra.

Lo scrive il Corriere dello Sport che spiega come a inizio di questa settimana l'agente del centrocampista scozzese, Colin Murdock, sia sbarcato in Italia. Un primo incontro col direttore sportivo Giovanni Manna, si legge, è già andato incontro ed è servito per porre le basi del prolungamento dello scozzese il cui attuale accordo scadrà nel giugno del 2028.

Il Napoli ha tutta l'intenzione di programmare il futuro attorno a lui e in linea di principio sembra esserci una condivisione di intenti con l'entourage dell'ex Manchester United. Il prolungamento del contratto fino al 2030, insomma, sembra essere più che una semplice suggestione. Dopo l'incontro dei giorni scorsi è possibile che ce ne siano altri a stretto giro di posta, con McTominay che oltre ad essere il punto fermo del presente potrebbe diventare anche il simbolo del futuro del Napoli.

Donyell Malen, attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta e il 2-2 contro il Napoli: "Se mi aspettavo un impatto così con l'Italia? Sapevo quali erano le mie qualità e sapevo che potevo fare bene".

Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, ha parlato nel pre-partita di Dazn. Di seguito le sue parole: "E' un momento difficile, se ne esce con un risultato utile. Stiamo facendo gruppo, speriamo di uscirne presto. Stiamo perdendo posizioni, bisogna guardare avanti, ma attenti dietro. Avanti con Italiano? Abbiamo immensa fiducia in Italiano e si continuerà insieme. Situazione rinnovi? Non capisco questa problematica. Ci sono squadre con 6-7 giocatori a scadenza, sembra che il nostro periodo dipenda da questi problemi. I contratti non centrano nulla con il nostro percorso, lo dico per l'ultima volta".

TOTTENHAM, ECCO TUDOR. NUOVA GUIDA TECNICA PER IL NOTTINGHAM -

Il Tottenham ha sciolto le riserve annunciando Igor Tudor come nuovo allenatore fino al termine della stagione. Il tecnico ex Juventus e Lazio prende il posto di Thomas Frank con un obiettivo immediato: rimettere in carreggiata gli Spurs, attualmente sedicesimi e a cinque punti dalla zona retrocessione.

Nel comunicato ufficiale, il club ha chiarito la linea: “Igor arriva con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e risalire la classifica. Il suo compito è portare organizzazione, intensità e competitività in una fase decisiva dell’annata”. Tudor ha accolto la sfida con toni diretti: “È un onore entrare in un momento così importante. So quale responsabilità mi è stata affidata: dare continuità alle prestazioni e competere con convinzione in ogni gara”.

A ribadire la fiducia è stato il direttore sportivo Johan Lange: “Igor porta chiarezza, intensità ed esperienza nel gestire momenti difficili e trasformarli in risultati”. Ora la parola passa al campo, dove serviranno risposte immediate.

Il Nottingham Forest ha annunciato di aver scelto Vítor Pereira come nuovo allenatore. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto di 18 mesi che lo legherà ai "Reds" fino all'estate del 2027, portando con sé uno staff tecnico completo composto dagli assistenti Filipe Jorge Monteiro Almeida e Luis Miguel Moreira Da Silva, oltre agli analisti Bruno Filipe Araujo De Moura e Pedro Simão Capela Silva Lopes.

Il cinquantasettenne vanta una carriera internazionale costellata di successi: dopo i primi passi in patria, ha guidato il Porto alla conquista di due campionati consecutivi tra il 2011 e il 2013, per poi trionfare in Grecia con l'Olympiacos, dove ha centrato il "double" campionato-coppa. La sua esperienza si è arricchita ulteriormente tra Turchia, Arabia Saudita, Brasile e Cina, dove ha trascinato lo Shanghai SIPG alla storica vittoria del primo titolo nazionale e della Supercoppa Cinese.

Più recentemente, Pereira si è distinto in Premier League alla guida del Wolverhampton. Subentrato con la squadra in piena zona retrocessione, è stato l'artefice di una straordinaria cavalcata verso la salvezza durante la stagione 2024/25, caratterizzata da una striscia di sei vittorie consecutive — la più lunga del campionato scorso — e dal record storico di gol segnati dal club nel massimo torneo inglese.