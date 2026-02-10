Roma, Malen segna "alla Totti" e batte il Cagliari: sugli spalti l’ex capitano attende i Friedkin

La Roma si rialza dopo la brutta caduta di Udine e supera il Cagliari davanti al proprio pubblico. Un successo dall’elevato peso specifico per la squadra di Gian Piero Gasperini, che può festeggiare tre punti fondamentali per riagganciare la Juventus al quarto posto a quota 46 e presentarsi al big match di domenica prossima contro il Napoli con rinnovata fiducia.

Allo Stadio Olimpico, l’uomo copertina è Donyell Malen. Il numero 14 firma una splendida doppietta - la prima della sua avventura in giallorosso - facendo esplodere di gioia il popolo romanista. Una rete per tempo, il primo è da cineteca: passaggio filtrante di Mancini per l’inserimento di Malen, stop orientato e un elegantissimo pallonetto da posizione defilata che beffa Elia Caprile. A Roma, quando si parla di un gol a cucchiaio, il pensiero corre inevitabilmente a Francesco Totti. Proprio sulla somiglianza della sua rete con il marchio di fabbrica della leggenda romanista, l’ex Aston Villa ha dichiarato nel post partita: “Ho visto tanti suoi gol e l’ho visto segnare anche pallonetti incredibili, quindi è stato bello riuscire a fare una cosa del genere”.

Intanto, sugli spalti dell’Olimpico si è rivisto proprio Totti. Lo storico capitano giallorosso era già tornato in occasione del match contro lo Stoccarda, ma è inevitabile che, dopo le parole di Claudio Ranieri su un suo possibile ritorno in società pronunciate negli scorsi giorni, la sua presenza abbia assunto un significato ancor più speciale. Come sempre, non è mancato l’affetto dei tifosi verso il loro eterno numero 10, apparso sui maxischermi e accolto da un lungo applauso. Immediata la risposta di Totti, che subito si è alzato per ringraziare il proprio pubblico. Chissà che presto non possa tornare all’Olimpico in altre vesti.