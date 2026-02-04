Roma, Mancini e il traguardo delle 300 presenze: "Un motivo d'orgoglio". E riavvolge il nastro dei ricordi

In occasione del recente traguardo delle 300 presenze in giallorosso, Gianluca Mancini si è unito al gruppo già composto da Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini. Il difensore della Roma ne ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Il traguardo delle 300 presenze? È un motivo d'orgoglio, se ripenso a quando sono arrivato, ai primi giorni qua a Trigoria, alla conferenza di benvenuto. Riavvolgo il nastro, è sicuramente un'emozione fortissima, il cuore che va a 2.000. Sono tutti i momenti che ho dentro di me e che mi porterò per sempre dentro di me. Farlo con la maglia della Roma addosso è un privilegio. Vedendo anche chi l'ha indossata e chi fa parte di questo club, 300 presenze con questa maglia, è un onore e spero di continuare a farlo come lo sto facendo con massimo impegno e grandissima dedizione".

Condividi questo traguardo con tre amici... "Ci conosciamo da tanto tempo, sono passati tante stagioni. Nel bene e nel male ci siamo sempre stati. Oltre ai compagni, sono qualcosa di più, come normale che sia dopo tanti anni. Stare con loro in questo come ho detto prima, mi rende felice".

Cosa vuol dire portare la fascia da capitano per te? "La fascia da capitano della Roma per me vuol dire tanto. Mi riallaccia a quello che ho detto prima, all’anno dello scudetto, a uomini che alcuni ho conosciuto: importanti per il calcio, ma soprattutto per la Roma. Già solo portare la fascia che hanno indossato loro è sempre un’emozione. Rappresenti una squadra, un popolo, una città, un’idea di romanismo che è qualcosa di unico, inspiegabile. Quando ce l’hai sul braccio la devi portare al 100% in tutto e per tutto".

Viene mostrato il gol contro la Juventus... "Il mio gol contro la Juventus, il primo dalla distanza. Un tiro della domenica, un po' fortunoso, ma sentire il boato dopo un gol del genere mi dà ancora i brividi. È uno di quei ricordi che rimangono dentro".

Gli viene mostrata una foto della notte di Tirana... "Questa è la foto dopo Tirana, con una Coppa in mano, il mio primo trofeo da quando gioco. Farlo con tutti questi tifosi dietro, erano davvero tantissimi, con la maglia della Roma. Vincere il primo trofeo va oltre il gol, va oltre tutto. Abbiamo reso felici tanti tifosi in quella stagione, e anche noi stessi. Abbiamo visto Roma gioire anche nel post partita, con tantissima gente sotto il nostro pullman. Questi sono ricordi bellissimi e non c’è niente di meglio che ricordare queste foto, questi momenti, queste emozioni. Tirana, come diciamo noi, è per sempre. E sarà così".

Scegli una foto con un momento significativo con la Roma. "Forse l'esordio, sì dai. Posso prendere due? Derby e il gol di San Siro. Quello è il derby di quest'anno. Prendo il primo gol con la Roma. E poi il primo gol al derby. Allora, ho scelto queste due foto che mi porto via con me. La prima è il primo gol con la maglia della Roma, Roma-Brescia. È stata sicuramente un’emozione bellissima segnare il primo gol. Se non sbaglio fu il gol del 3-0, ma dopo la rete andai sotto la Curva per festeggiare per la prima volta con i tifosi. Il primo gol non si scorda mai e questa foto me la porto via con me. La seconda è questa: sempre il primo gol in un derby, vinto 1-0. I derby a Roma sono partite molto toste, molto impegnative sia dal punto di vista calcistico che emotivo. Averlo vinto con un mio gol quel giorno ha avuto un sapore molto, molto diverso. Con quella maglia particolare, vincere e segnare in un derby è stata una cosa che, come ho detto prima, mi porterò sempre dentro di me".