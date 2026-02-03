Roma, Mancini operato dopo la frattura alle ossa nasali: giocherà con la mascherina
La Roma è uscita sconfitta da Udine e con Gianluca Mancini sicuramente non al top delle condizioni fisiche. Dopo uno scontro nel primo tempo con un avversario, il difensore ha concluso la partita, ma oggi è stato costretto a operarsi perché aveva subito dei danni notevoli al naso. L'italiano comunque non salterà alcuna partita, come è stato raccolto da TMW.
L'ex Atalanta infatti, in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della gara di ieri alla Bluenergy Stadium, è stato sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura. Il giocatore verrà dimesso nelle prossime ore e potrà riprendere l’attività agonistica indossando una mascherina protettiva. Gasperini tira dunque un sospiro di sollievo.
Nella seduta mattutina che si è tenuta a Trigoria, chi ha giocato titolare ieri ha svolto un lavoro di scarico, le riserve invece si sono ritrovate in campo. Primo allenamento per Bryan Zaragoza.
