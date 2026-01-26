Roma, Massara lavora ad altri due innesti: oltre a Carrasco, spunta il bosniaco Alajbegovic

A sette giorni dalla chiusura della sessione invernale, la Roma intensifica le manovre. È una corsa contro il tempo e contro le opportunità che rischiano di svanire, con l’obiettivo di completare la rosa inserendo l’ultimo tassello giusto. Come riferisce il Corriere dello Sport, la priorità resta un trequartista offensivo capace di alzare il livello qualitativo.

In cima alla lista c’è Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno belga spinge per tornare in Europa e vede nella Roma una destinazione ideale, la trattativa, però, è complessa perché, come spiega il quotidiano, il rinnovo automatico del contratto con l’Al-Shabab farebbe ricadere sul club saudita un ingaggio pesantissimo, scenario che aprirebbe alla possibilità di una cessione a cifre contenute. I prossimi giorni saranno decisivi, anche perché sullo sfondo resta l’ipotesi di uno scambio interno al campionato saudita con Diaby.

Massara continua a monitorare altri profili: da Tel, molto richiesto ma difficile da strappare, a Sauer, talento emergente dal costo più accessibile. Sullo sfondo rimane il sogno Zirkzee, legato a una possibile rottura last minute con il Manchester United, mentre dalla Bosnia emergono voci su Kerim Alajbegovic del Salisburgo. Parallelamente, i giallorossi lavorano su un esterno sinistro per Gasperini. Methalie e Moller Wolfe sono i nomi più concreti, con quest’ultimo favorito per costi e margini di trattativa. Più complicate le piste Ruggeri e Fortini.