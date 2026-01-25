Roma-Milan 1-1, le pagelle: Gasperini batte Allegri solo ai punti, due 7 per parte

All'Olimpico è 1-1 il risultato finale tra Roma e Milan, nella partita valevole per la 22^ giornata della Serie A 2025/2026. Succede tutto nel secondo tempo: al vantaggio rossonero con De Winter, ha risposto Pellegrini su rigore.

LE PAGELLE DELLA ROMA

Svilar 6 - Inoperoso per tutto il primo tempo, Rabiot gli sporca i guanti giusto al 50'. Poco più tardi dovrà raccogliere dalla rete il pallone buttato dentro da De Winter, senza colpe.

Mancini 6 - Aggressione alta a go go per tutto il primo tempo, finché la Roma tiene meglio il campo il suo gioco riesce bene. Poi però il Milan riesce a prendere campo e levargli aria.

N'Dicka 6,5 - Marcatura d'altri tempi su Nkunku, limita il gioco e le ripartenze del Milan quasi da solo nel primo tempo. Meno dominante nella ripresa, ma il suo è un ritorno prezioso.

Ghilardi 6,5 - Bella rivelazione delle ultime settimane, continuando così sarà un'opzione in più a disposizione per il suo allenatore Gasperini e per scacciare l'arrivo di un centrale.

Celik 7 - Nelle ultime settimane aveva rallentato la sua crescita interna nella Roma, ma con questa prova è pronto a tornare in auge. Conquista il rigore ma fa anche tanto altro.

Kone 6,5 - La piovra del centrocampo, muove le gambe come tentacoli e arpiona qualsiasi pallone capiti dalle sue parti. Solo un problema fisico riesce a metterlo fuori dal campo.

Dal 59' Pisilli 6 - Incide meno nella fotografia della partita rispetto a chi va a sostituire e rispetto a quanto ha saputo offrire qualche giorno fa in Europa. Ma non demerita.

Cristante 6 - Al solito la sua principale preoccupazione è quella di garantire il giusto equilibrio in fase di non possesso alla squadra. In costruzione, onestamente, si nota poco.

Wesley 6,5 - Come un diesel, la sua prestazione cresce con il passare dei minuti. Manda ai matti Saelemaekers e offre il pallone da cui scaturisce il rigore, tra le altre cose.

Dybala 5,5 - Non si presenta male alla partita, servendo un pallone preciso per Malen da fermo. Lentamente però finisce per eclissarsi dalle zone più calde. Finché non esce.

Dal 69' Pellegrini 7 - Entra giusto in tempo per prendersi la responsabilità di calciare un rigore pesantissimo. E segna, battendo lo spauracchio Maignan con un tiro perfetto.

Soulé 5,5 - Con anche Dybala titolare, gli tocca spostarsi a sinistra. Si adatta bene, costruendosi delle situazioni di pericolo che poi non sfrutta. A volte poteva anche passarla.

Dall'85' Venturino sv.

Malen 5 - Si è preso un posto da titolare tempo zero, Gasp gli rinnova la fiducia e spera di raccogliere altre gioie. Crea tre occasioni ma le spreca anche. E sono errori che pesano.

Dal 69' Robinio Vaz 5,5 - Secondo spezzone per lui da giocatore della Roma, sarà che entra in una fase delicata del match ma lo si nota poco e nulla. Ha tutto il tempo per rifarsi.

Gian Piero Gasperini 6,5 - La Roma, se fosse un incontro di boxe, avrebbe meritato di aggiudicarsi la contesa ai punti. Questo però è calcio, e soprattutto contro uno come Allegri se non sfrutti le occasioni la paghi. Le sue mosse, su tutte la pazza idea di togliere insieme Dybala e Malen mentre è in svantaggio, portano però alla reazione e al pareggio finale.

LE PAGELLE DEL MILAN

Maignan 6,5 - Se il primo tempo finisce 0-0 e non con la Roma in vantaggio, buona parte del merito è anche sua e delle sue parate. Meno operoso, e anche bucato, nella ripresa.

Tomori 6 - Primo tempo di affanno contenuto, dalla sua parte però la Roma sfonda fin troppo spesso. Riesce solo in parte ad opporsi, la sua prova migliora con l'arrivo della ripresa.

Gabbia 6 - Malen si muove molto e sa come fargli girare la testa. Per sua fortuna, l'olandese non colpisce nelle situazioni in cui gli scappa. Sa correggersi e sul gioco aereo comanda.

De Winter 7 - Non è il primo nome che ti viene in mente quando pensi a un possibile protagonista di Roma-Milan, ma il problema in questo caso è tuo. Il gol di testa illude i suoi.

Saelemaekers 5,5 - Il più fischiato ripropone il duello con Wesley che all'andata aveva fatto scintille. È lui l'unico del Milan a tirare nel primo tempo ma perde il confronto diretto.

Dal 46' Athekame 6 - Buona la prima discesa, sembra promettere bene. Il resto della sua gara però sarà in prevalenza applicazione nel gioco difensivo.

Ricci 6 - Non si fa notare troppo nel cuore del gioco, ma la sua gamba serve a dare un po' di respiro al Diavolo in un primo tempo di difficoltà. Più che cervello, oggi era motore.

Dal 79' Loftus-Cheek sv.

Modric 7 - Non può essere sempre nella versione deluxe o il più raffinato. All'Olimpico c'è anche bisogno di combattere e lo fa. Poi serve pure l'assist al bacio per lo 0-1.

Rabiot 6 - Cavallo Pazzo deve vedersela contro un rivale che parla la sua stessa lingua, anche calcistica, come Kone. Forse meglio il romanista, ma anche il rossonero tiene bene.

Bartesaghi 5 - Non avrebbe nemmeno demeritato, nel complesso, ma l'ingenuo tocco con il braccio che manda la Roma a pareggiare su rigore è episodio che incide pesantemente.

Leao 5,5 - Tante rincorse a vuoto nei due terzi di partita in cui Allegri si affida a lui. Le difficoltà del Milan in fase di costruzione lo limitano. Quindi Allegri lo chiama fuori.

Dal 69' Pulisic 5,5 - Pochi palloni toccati, forse neanche uno nella metà campo d'attacco. Non c'era probabilmente bisogno di lui nel concitato finale capitolino.

Nkunku 5,5 - Più di una volta va in sofferenza nella lotta individuale alla quale è chiamato contro N'Dicka. Non essendo un attaccante puro, è anche normale. Ma lascia poche tracce.

Dal 69' Fullkrug 6 - Nonostante la produzione offensiva del Milan latiti, riesce comunque a entrare negli highlights con un colpo di testa alto nel finale di partita.

Massimiliano Allegri 6 - Stava per riproporre un suo classicissimo, forse il più conosciuto, quello in cui l'avversario gioca meglio e non raccoglie nulla. All'ora di gioco il gol di De Winter sembra davvero confermare le sensazioni, poi però un altro episodio lo condanna al pareggio finale, che fa felice soprattutto l'Inter. Per quanto messo in mostra, però, raccogliere più di un punto sarebbe stato troppo.