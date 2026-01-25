Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma-Milan 1-1, le pagelle: Gasperini batte Allegri solo ai punti, due 7 per parte

Roma-Milan 1-1, le pagelle: Gasperini batte Allegri solo ai punti, due 7 per parte
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
ieri alle 22:52Serie A
Dimitri Conti

All'Olimpico è 1-1 il risultato finale tra Roma e Milan, nella partita valevole per la 22^ giornata della Serie A 2025/2026. Succede tutto nel secondo tempo: al vantaggio rossonero con De Winter, ha risposto Pellegrini su rigore.

LE PAGELLE DELLA ROMA

Svilar 6 - Inoperoso per tutto il primo tempo, Rabiot gli sporca i guanti giusto al 50'. Poco più tardi dovrà raccogliere dalla rete il pallone buttato dentro da De Winter, senza colpe.

Mancini 6 - Aggressione alta a go go per tutto il primo tempo, finché la Roma tiene meglio il campo il suo gioco riesce bene. Poi però il Milan riesce a prendere campo e levargli aria.

N'Dicka 6,5 - Marcatura d'altri tempi su Nkunku, limita il gioco e le ripartenze del Milan quasi da solo nel primo tempo. Meno dominante nella ripresa, ma il suo è un ritorno prezioso.

Ghilardi 6,5 - Bella rivelazione delle ultime settimane, continuando così sarà un'opzione in più a disposizione per il suo allenatore Gasperini e per scacciare l'arrivo di un centrale.

Celik 7 - Nelle ultime settimane aveva rallentato la sua crescita interna nella Roma, ma con questa prova è pronto a tornare in auge. Conquista il rigore ma fa anche tanto altro.

Kone 6,5 - La piovra del centrocampo, muove le gambe come tentacoli e arpiona qualsiasi pallone capiti dalle sue parti. Solo un problema fisico riesce a metterlo fuori dal campo.
Dal 59' Pisilli 6 - Incide meno nella fotografia della partita rispetto a chi va a sostituire e rispetto a quanto ha saputo offrire qualche giorno fa in Europa. Ma non demerita.

Cristante 6 - Al solito la sua principale preoccupazione è quella di garantire il giusto equilibrio in fase di non possesso alla squadra. In costruzione, onestamente, si nota poco.

Wesley 6,5 - Come un diesel, la sua prestazione cresce con il passare dei minuti. Manda ai matti Saelemaekers e offre il pallone da cui scaturisce il rigore, tra le altre cose.

Dybala 5,5 - Non si presenta male alla partita, servendo un pallone preciso per Malen da fermo. Lentamente però finisce per eclissarsi dalle zone più calde. Finché non esce.
Dal 69' Pellegrini 7 - Entra giusto in tempo per prendersi la responsabilità di calciare un rigore pesantissimo. E segna, battendo lo spauracchio Maignan con un tiro perfetto.

Soulé 5,5 - Con anche Dybala titolare, gli tocca spostarsi a sinistra. Si adatta bene, costruendosi delle situazioni di pericolo che poi non sfrutta. A volte poteva anche passarla.
Dall'85' Venturino sv.

Malen 5 - Si è preso un posto da titolare tempo zero, Gasp gli rinnova la fiducia e spera di raccogliere altre gioie. Crea tre occasioni ma le spreca anche. E sono errori che pesano.
Dal 69' Robinio Vaz 5,5 - Secondo spezzone per lui da giocatore della Roma, sarà che entra in una fase delicata del match ma lo si nota poco e nulla. Ha tutto il tempo per rifarsi.

Gian Piero Gasperini 6,5 - La Roma, se fosse un incontro di boxe, avrebbe meritato di aggiudicarsi la contesa ai punti. Questo però è calcio, e soprattutto contro uno come Allegri se non sfrutti le occasioni la paghi. Le sue mosse, su tutte la pazza idea di togliere insieme Dybala e Malen mentre è in svantaggio, portano però alla reazione e al pareggio finale.

LE PAGELLE DEL MILAN

Maignan 6,5 - Se il primo tempo finisce 0-0 e non con la Roma in vantaggio, buona parte del merito è anche sua e delle sue parate. Meno operoso, e anche bucato, nella ripresa.

Tomori 6 - Primo tempo di affanno contenuto, dalla sua parte però la Roma sfonda fin troppo spesso. Riesce solo in parte ad opporsi, la sua prova migliora con l'arrivo della ripresa.

Gabbia 6 - Malen si muove molto e sa come fargli girare la testa. Per sua fortuna, l'olandese non colpisce nelle situazioni in cui gli scappa. Sa correggersi e sul gioco aereo comanda.

De Winter 7 - Non è il primo nome che ti viene in mente quando pensi a un possibile protagonista di Roma-Milan, ma il problema in questo caso è tuo. Il gol di testa illude i suoi.

Saelemaekers 5,5 - Il più fischiato ripropone il duello con Wesley che all'andata aveva fatto scintille. È lui l'unico del Milan a tirare nel primo tempo ma perde il confronto diretto.
Dal 46' Athekame 6 - Buona la prima discesa, sembra promettere bene. Il resto della sua gara però sarà in prevalenza applicazione nel gioco difensivo.

Ricci 6 - Non si fa notare troppo nel cuore del gioco, ma la sua gamba serve a dare un po' di respiro al Diavolo in un primo tempo di difficoltà. Più che cervello, oggi era motore.
Dal 79' Loftus-Cheek sv.

Modric 7 - Non può essere sempre nella versione deluxe o il più raffinato. All'Olimpico c'è anche bisogno di combattere e lo fa. Poi serve pure l'assist al bacio per lo 0-1.

Rabiot 6 - Cavallo Pazzo deve vedersela contro un rivale che parla la sua stessa lingua, anche calcistica, come Kone. Forse meglio il romanista, ma anche il rossonero tiene bene.

Bartesaghi 5 - Non avrebbe nemmeno demeritato, nel complesso, ma l'ingenuo tocco con il braccio che manda la Roma a pareggiare su rigore è episodio che incide pesantemente.

Leao 5,5 - Tante rincorse a vuoto nei due terzi di partita in cui Allegri si affida a lui. Le difficoltà del Milan in fase di costruzione lo limitano. Quindi Allegri lo chiama fuori.
Dal 69' Pulisic 5,5 - Pochi palloni toccati, forse neanche uno nella metà campo d'attacco. Non c'era probabilmente bisogno di lui nel concitato finale capitolino.

Nkunku 5,5 - Più di una volta va in sofferenza nella lotta individuale alla quale è chiamato contro N'Dicka. Non essendo un attaccante puro, è anche normale. Ma lascia poche tracce.
Dal 69' Fullkrug 6 - Nonostante la produzione offensiva del Milan latiti, riesce comunque a entrare negli highlights con un colpo di testa alto nel finale di partita.

Massimiliano Allegri 6 - Stava per riproporre un suo classicissimo, forse il più conosciuto, quello in cui l'avversario gioca meglio e non raccoglie nulla. All'ora di gioco il gol di De Winter sembra davvero confermare le sensazioni, poi però un altro episodio lo condanna al pareggio finale, che fa felice soprattutto l'Inter. Per quanto messo in mostra, però, raccogliere più di un punto sarebbe stato troppo.

Roma, Gasperini: "Il nostro è un grande percorso. Kone? Infortunio evidente"
Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Milan, nessuna sconfitta nelle ultime 21 gare di campionato: è la serie più lunga d'Europa
Roma, Gasperini: "Il nostro è un grande percorso. Kone? Infortunio evidente"
Milan, nessuna sconfitta nelle ultime 21 gare di campionato: è la serie più lunga d'Europa
Da reietto a essenziale, altra riprova da Celik. La Roma però rischia di perderlo a zero
Le due facce di Modric nel Milan di Allegri: a Roma sia con la sciabola che col fioretto
Roma, Mancini: "Contento di giocare per questa squadra. Il rinnovo non sarà mai un problema"
Milan, Allegri: "Tenuta la Roma a 4 punti di distanza e con lo scontro diretto a nostro favore"
Roma, Mancini: "Dominato nel primo tempo. Ghilardi? Sta crescendo bene"
Serie A, 22^ giornata LIVE: c'è Sarr con Orban, Atta-Davis nell'Udinese
Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Immagine top news n.0 Lazio, sprint per Daniel Maldini in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto: le cifre
Immagine top news n.1 Roma-Milan 1-1, le pagelle: Gasperini batte Allegri solo ai punti, due 7 per parte
Immagine top news n.2 La Roma aggancia il Napoli, Milan a -5 dall'Inter. La classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.3 Roma sprecona e Milan cinico, Pellegrini riprende De Winter: all'Olimpico finisce 1-1
Immagine top news n.4 Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David on fire, disastro Juan Jesus. Spalletti incarta Conte
Immagine top news n.5 La risposta di David al 'no' di En-Nesyri. La profezia del canadese è la speranza di Spalletti
Immagine top news n.6 Spalletti vince la sfida degli ex: Conte naufraga nella 'sua' Torino, Juventus-Napoli 3-0
Immagine top news n.7 Juventus, Chiellini su En-Nesyri: "Ha espresso dubbi sulla formula, questione chiusa"
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Il nostro è un grande percorso. Kone? Infortunio evidente"
Immagine news Serie A n.2 Milan, nessuna sconfitta nelle ultime 21 gare di campionato: è la serie più lunga d'Europa
Immagine news Serie A n.3 Da reietto a essenziale, altra riprova da Celik. La Roma però rischia di perderlo a zero
Immagine news Serie A n.4 Le due facce di Modric nel Milan di Allegri: a Roma sia con la sciabola che col fioretto
Immagine news Serie A n.5 Roma, Mancini: "Contento di giocare per questa squadra. Il rinnovo non sarà mai un problema"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Allegri: "Tenuta la Roma a 4 punti di distanza e con lo scontro diretto a nostro favore"
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Liberali mi è piaciuto. Cissé? Avevo pensato di toglierlo, poi..."
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Buona prestazione, ma davanti dobbiamo essere più incisivi"
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, Castori: "Primo tempo fantastico. Godiamoci questa vittoria"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Mai vista una partita così da quando alleno"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Sampdoria 0-0, le pagelle: Pigliacelli valore aggiunto, Martinelli positivo
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Catanzaro e Sampdoria si chiude senza sussulti: 0-0 il risultato finale
Immagine news Serie C n.1 DS Dolomiti Bellunesi chiede scusa ai tifosi: "Oggi uno spettacolo indecoroso"
Immagine news Serie C n.2 DS Casertana: "Non è allarme rosso, ma arancione. Serve reagire con lavoro e compattezza"
Immagine news Serie C n.3 Toscano esalta il suo Catania: "Prestazione quasi perfetta contro una squadra da vertice"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, poche emozioni tra Audace Cerignola e Monopoli: finisce 0-0
Immagine news Serie C n.5 Renate corsaro a Brescia, Foschi esulta: "Spirito battagliero e carattere, vittoria che vale doppio"
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe ko col Trento, Lopez non cerca alibi: "Così non possiamo andare avanti"
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter
