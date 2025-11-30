Vanoli troppo simile a Pioli. La Fiorentina con il 3-5-2 e il doppio centravanti non funziona

Non è la stagione in cui sarà possibile vedere la Fiorentina competere per obiettivi troppo elevati, questo è ormai chiaro a tutti, ma andando avanti così per la squadra toscana rischiano di aprirsi scenari ben peggiori rispetto a un anno di anonimato. Come se non bastasse l’ultimo posto in classifica, a pesare ancor di più sulle spalle dei viola c’è anche il fatto di non essere riusciti a vincere nemmeno una partita di Serie A, fino a qui.

Quella della Fiorentina è una striscia negativa iniziale da record già da diverse settimane e adesso il digiuno si è esteso a 13 partite. La prossima partita sarà sul campo del Sassuolo, altra sfida che si preannuncia non semplice da affrontare. Soprattutto non in un contesto ambientale del genere. Ciò che colpisce è che Vanoli stia continuando sul percorso inaugurato da Pioli, una strada tecnica sviluppata sul 3-5-2 e sul doppio centravanti di peso che però è ormai da mesi che non sta portando frutti. A voler suggerire, se c’è da ballare sul bordo dell’inferno è meglio farlo seguendo le proprie idee e provare qualche mossa di rottura. Peggio di così, d’altronde, è difficile che le cose possano andare per la Fiorentina.

Voto 5,5 per Vanoli nelle pagelle di TMW di Atalanta-Fiorentina 2-0: "Il primo tempo della sua Fiorentina è attento e coraggioso, con una squadra ben messa in campo dinanzi al possesso palla dell'Atalanta e sempre pronta a ripartire. Stavolta ci si mette pure la sfortuna, perché l'1-0 è tutt'altro che premeditato. Nella ripresa i suoi subiscono il 2-0 per una disattenzione individuale e, seppur provando a reagire, colpiscono solamente un palo. Si può già parlare di involuzione?".