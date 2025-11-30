Napoli, Beukema: "Mi trovo bene in entrambi i moduli, ecco il vantaggio della difesa a 3"
Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Roma: "Mi trovo bene sia a 3 che a 4, in una difesa a 3 puoi essere ancora più aggressivo: questo è un vantaggio di questo modulo. Stavamo alternando prestazioni brillanti e altre meno soprattutto fuori casa, sta a noi dimostrare di poter continuare così. L'ultima volta qua è stato bellissimo, spero di vivere un'altra bella serata".
