Robinio Vaz è il nuovo gioiello dell’OM che incanta la Ligue 1: "Mbappé del Sud"

Tra la delusione per il pareggio contro l'Angers e la paura per il malore accusato da Bilal Nadir, il Marsiglia ha trovato il suo nuovo fenomeno. A soli 18 anni, Robinio Vaz sta facendo impazzire la stampa francese e internazionale dopo la sua nuova prestazione super nella sfida giocata ieri sera.

Nonostante il mezzo passo falso casalingo, il giovane attaccante è riuscito ancora una volta a catalizzare l’attenzione di tutti, firmando una doppietta spettacolare che aveva illuso l'OM di poter conquistare un successo che avrebbe proiettato la squadra di De Zerbi in testa. Il primo gol è arrivato su assist di Pierre-Emerick Aubameyang; il secondo, invece, è stato un capolavoro personale: controllo orientato, dribbling in area e conclusione precisa che ha fatto esplodere il Vélodrome.

Con soli due incontri da titolare, Vaz ha già collezionato 4 reti e 2 assist in campionato, numeri straordinari che raccontano di un talento fuori dal comune. Inizialmente considerato una semplice alternativa di lusso per Amine Gouiri o lo stesso Aubameyang, il portoghese sta invece sovvertendo le gerarchie offensive dell’OM: il suo impatto tecnico, la personalità e la capacità di incidere nei momenti decisivi hanno convinto anche i più scettici. La stampa francese parla già del “nuovo Mbappé del Sud", mentre a Marsiglia sognano di avere in casa il futuro crack del calcio europeo. Se continuerà così, Vaz potrebbe presto trasformarsi da rivelazione a certezza e in un gioiello destinato a brillare anche oltre la Ligue 1.