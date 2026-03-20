Roma, Pellegrini: "Ci abbiamo provato in tutti i modi, ora bisogna ritrovare la forza"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 4-3 in Europa League contro il Bologna: "L'orgoglio lo riempie portare questa maglia, non le sconfitte o le vittorie. Oggi c'è tanta delusione, perché abbiamo provato in tutti i modi a passare, ci sono stati episodi nei quali non siamo stati perfetti ma l'abbiamo ripresa. Nei supplementari non ho percepito il pericolo di poter perdere, invece è andata così. Purtroppo non è bastato.

Le ultime due settimane sono andate così, ma dobbiamo ritrovare la forza anche se oggi è difficile però bisogna farlo. Ci sono tanti buoni spunti, come la reazione e la voglia di fare risultato a tutti i costi. Dobbiamo portarcele dietro per la prossima partita, le cose possono cambiare in positivo nelle prossime partite".