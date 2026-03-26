Roma, Pellegrini all'ultimo ballo: vuole salutare con la Champions, due club sul centrocampista

Ultimi mesi da capitano della Roma per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista è infatti in scadenza di contratto con il club della capitale e sembra essere intenzionato a non rinnovare. Tante le partite giocate in carriera dal numero 7, cresciuto nel vivaio e romano di nascita come altre bandiere come Totti, De Rossi e Florenzi. La sua storia con la Roma però dovrebbe andare a conclusione il maggio prossimo visto che, riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, non ci sarebbero stati ancora contatti con la dirigenza per il rinnovo.

Le strade, a meno di clamorosi ribaltamenti di scena, si separeranno a giugno ma prima Pellegrini vuole conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi infatti sono al quinto posto a pari merito con la Juventus a tre lunghezze di distanza dal Como di Cesc Fabregas.

Per la prossima stagione si sarebbero poi mosse anche altre società. Su di lui, si legge sempre sul quotidiano, ci sarebbero Napoli e Juventus.