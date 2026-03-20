Roma, Pellegrini: "Non ho scuse, non ho parole. Perdere una partita così..."

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Bologna: "Una partita così - riporta Vocegiallorossa.it - siamo andati in svantaggio, abbiamo recuperato, siamo andati di nuovo sotto con due gol, ma abbiamo ripreso con una forza incredibile, poi perderla così è proprio… non ho scuse, non ho parole. È una cosa che sembrava molto sotto controllo, tra l’altro, anche nei supplementari, proprio nell’episodio finale".

Cosa è successo nel momento del gol subito durante i supplementari?

"Sì, diciamo che sul primo gol c’è stato quel fallo dubbio che ci ha messo in difficoltà numericamente. Il secondo gol è stato un episodio, un episodio. Siamo andati sotto nel primo tempo, quindi rientrando nel secondo sapevamo di dover spingere un po’ di più, abbiamo dovuto lasciare magari qualche spazio in più, ma dovevamo provarci. Abbiamo preso il terzo gol, siamo riusciti a recuperare, poi dopo, durante i supplementari, a parte il gol, non ricordo un momento in cui ho percepito pericolo, sinceramente. Anche l’azione del gol, non lo so, la devo rivedere, ma mi sembrava che fossimo in controllo, eravamo noi in quattro, loro in due. Non era così difficile".

Come si riparte da questa delusione?

"Si riparte allo stesso modo di sempre. Bisogna vincere domenica perché è importante restare aggrappati alla zona alta. Ormai penso che tutti sappiate come sono fatto, io non sono un pessimista, uno che dice solo ‘uno o solo l’altro’. No, noi non pensiamo così. Mai. La delusione di stasera è davvero tanta, tanta, tanta, ma comunque bisognerà ritrovare la forza in questi tre giorni per affrontare al meglio la partita di domenica, perché a questo punto diventa ancora più importante, e dovremo farlo sicuramente noi internamente. Poi domenica avremo bisogno ancora una volta di tutto l’appoggio della nostra gente, che anche oggi è stata unica e sicuramente si meritava un risultato diverso".