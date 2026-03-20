Un gol, un assist e un palo: Pellegrini c'è in una notte buia. La Roma decida il suo futuro

In una notte buia e triste c'è una bella notizia per la Roma ed è la prestazione di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista non ha solo segnato il gol del momentaneo 3-3 contro il Bologna, ma ha anche colpito un palo su punizione e servito l'assist per la rete di Ndicka, che aveva fissato il punteggio sull'1-1. Il classe '96 ha mandato un altro segnale alla società, che adesso dovrà decidere che cosa fare del suo futuro.

Gasperini dopo Bologna ha detto che andrebbe lasciato in pace e forse ha ragione. Troppo spesso criticato, ha dimostrato di poter essere utile alla causa, trascinando i suoi a una rimonta solo sfiorata. E un dettaglio che non è da sottovalutare è il rigore lasciato a Malen: d'accordo saranno cambiate le gerarchie, ma lui dagli undici metri ha spesso avuto la personalità di tirare e lo ha fatto anche di recente. Ci piace pensare che sia stato un gesto da leader quello di far calciare l'olandese, non uno specialista, ma sempre a segno con i giallorossi dagli 11 metri.

3 gol e 2 assist in 26 di Serie A, 3 gol e 2 assist in 9 di Europa League: il totale fa 6 reti e 4 assist in 35 presenze. Non malissimo considerando che di mestiere fa il centrocampista. Il suo contratto è in scadenza, la Juventus ci sta pensando, ma, alle giuste cifre, Gasperini cercherà di convincere la Roma a tenerselo. Meglio averlo che non averlo.