Roma, per l'attacco spunta anche Summerville. Ma il West Ham fa muro (per ora)

Il restyling offensivo della Roma passa soprattutto dagli esterni, considerati fondamentali nel progetto di Gian Piero Gasperini. L’allenatore giallorosso cerca profili in grado di garantire qualità, incisività e continuità tra gol e assist, senza rinunciare alla capacità di saltare l’uomo.

Tra i nomi finiti sotto osservazione, come riporta il portale inglese Team Talk, c’è quello di Crysencio Summerville, attaccante classe 2001 di proprietà del West Ham. L’olandese è da tempo apprezzato dal tecnico e rappresenta un’opzione concreta, soprattutto in uno scenario che potrebbe aprirsi in caso di retrocessione degli Hammers in Championship.

La situazione, però, resta complessa. Dall’Inghilterra filtra infatti che Summerville è considerato un elemento centrale nella rosa londinese e, in caso di permanenza in Premier League, il club non avrebbe intenzione di privarsi di uno dei suoi talenti più importanti, mettendo così un freno alle ambizioni dei club interessati.

E la concorrenza non manca: già nella scorsa finestra invernale Everton, Aston Villa e Tottenham avevano sondato il terreno, mentre sul fronte europeo si erano mosse anche Milan e Marsiglia. Per la Roma, dunque, serviranno le giuste condizioni per affondare il colpo.