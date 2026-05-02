Parma, Cuesta: "Con la società allineati dal primo giorno, ora pensiamo al presente"

"Io quando guardo al passato quasi sempre mi focalizzo su ciò che ho fatto, analizzando ciò che potevo fare meglio ma anche ciò che ho fatto bene. Io mi proietto sempre verso il futuro e quindi penso all'Inter, a preparare la squadra nel miglior modo. Mancano quattro partite e vogliamo competere al meglio possibile, arrivando più alti possibile in classifica". Ha parlato così oggi in conferenza stampa Carlos Cuesta, alla vigilia del match contro l'Inter.

Saranno quattro partite indicative per il prossimo anno?

"No, perché anche ciò che abbiamo fatto in precedenza era legato a creare una linea di continuità ma per avere anche risultati in questo momento".

È previsto un incontro per capire in che direzione andare?

"Con la società siamo sempre stati allineati dal primo giorno. Gli incontri sono rituali, questa settimana siamo andati anche a cena con lo staff tecnico. Quel rapporto di fiducia e unione c'è stato sempre e fa parte di vivere questo processo insieme. Noi adesso ci focalizziamo sul presente, davvero. Quello che si deve fare per il futuro si farà".

Delprato ha parlato del contratto di Estevez. Chiederà la sua conferma?

"Lui è stato molto importante per noi. Ci ha aiutato non solo in campo ma anche fuori. È stato un giocatore che con la sua presenza e il suo valore ha aiutato gli altri. Tutte le scelte saranno allineate con la società".