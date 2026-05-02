Lo sport piange per Zanardi, Sogliano preferisce l'Hellas a una big: le top news delle 13

Morto Alex Zanardi - Si è spento all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico simbolo di coraggio e resilienza. Segnato da un tragico incidente nel 2001, durante una gara nella categoria CART, perde entrambe le gambe ma la forza lo fa tornare in pista con l'handbike, sport dove conquisterà alle Paralimpiadi di Londra nel 2012 due medaglie d'oro nella cronometro e nella prova su strada e un argento nella staffetta mista. Il 19 giugno 2020 un nuovo incidente questa volta durante una staffetta benefica in handbike organizzata a sostegno della lotta contro il Coronavirus. Nei pressi di Pienza perse il controllo del mezzo ed andò ad urtarsi contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. A gennaio 2021 riacquista la coscienza e a dicembre dello stesso anno ritornò a casa, al fianco della moglie Daniela e del figlio Niccolò, dove, in silenzio mediatico, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

Niente Roma per Sogliano: pronto il rinnovo con il Verona - Dopo la matematica certezza della retrocessione, ecco un segnale forte da parte dell'Hellas. Pronto infatti il rinnovo del contratto del ds Sean Sogliano fino al 2029. Le parti stanno definendo l'accordo, a breve dovrebbe arrivare la fumata bianca. Il nome di Sogliano era stato accostato anche alla Roma, a caccia di un nuovo ds visto l'imminente addio di Massara a fine anno.

Milan, possibile doppio colpo per il centrocampo - Rossoneri già al lavoro per il futuro. Per quanto riguarda la mediana, uno nome caldo è quello di leon Goretkza che a fine stagione si svincola dal Bayern Monaco. Su di lui diversi club, ma il Milan si è mosso con largo anticipo. Piace anche Ismael Koné, classe 2002 del Sassuolo.