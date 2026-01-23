Roma, Pisilli: "Ci metto il 100% per 'dar noia' al Mister quando deve fare la formazione"

La doppietta di un super Niccolò Pisilli trascina la Roma nella settima giornata di Europa League, vinta contro lo Stoccarda. Un successo fondamentale per i giallorossi, che sono balzati al sesto posto in classifica, in piena zona qualificazione diretta agli Ottavi. "Sono contenuto per questa vittoria e per i due gol", ha dichiarato il giovane centrocampista canterano ai canali ufficiali del club, che ha poi aggiunto: "Era da un po' che non segnavo con la Roma. E sono felice i due di questa sera (ieri, ndr) abbiano portato ad una vittoria fondamentale e che probabilmente ci farà evitare il turno dei playoff".

Una doppietta che conferma la fiducia che Gasperini ripone in lui, visti gli elogi delle ultime settimane: "Quello che conta è il campo e quando hai l'opportunità di giocare sta a noi dimostrare le nostre potenzialità. Io quando scendo in campo cerco sempre di dare il 100% per 'dar noia' al Mister quando deve fare la formazione".

Missione compiuta dunque, con due gol di pregevole fattura, soprattutto il primo dove il giocatore ha infilato la palla sotto la traversa da posizione molto defilata: "Non so bene come l'ho messa lì. Sono entrato in area, ho visto che ero vicino alla porta e ho tirato. L'inserimento è una delle mie caratteristiche migliori".