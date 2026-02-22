Roma, Mario Hermoso out per un problema muscolare: attesi gli accertamenti di rito
Mario Hermoso è costretto a fermarsi ancora. Il difensore spagnolo, nella gara contro la Cremonese, non è andato neanche in panchina a causa di un problema muscolare emerso nei minuti precedenti alla gara, una ricaduta che arriva nel momento meno opportuno. L'ex Atletico Madrid era appena rientrato da una contusione al piede ed era stato inizialmente inserito da mister Gasperini nella formazione titolare, ma il nuovo fastidio lo costringe a un altro passo indietro (al suo posto sta giocando Daniele Ghilardi).
Per Mario Hermoso si tratta dell’ennesimo stop in una stagione complicata sotto il profilo fisico. Con questo forfait salgono infatti a otto le partite saltate per infortunio, sette prima di questo nuovo problema muscolare, l’ottava proprio in questa occasione. Sono attesi gli accertamenti di rito nelle prossime ore.
Le formazioni ufficiali di Roma-Cremonese
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Nicola.
