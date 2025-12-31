Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
...con Gian Luca Nani

...con Gian Luca NaniTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
Alessio Alaimo

"I bilanci a me piace farli a fine campionato. Come anno solare il bilancio è positivo, abbiamo lanciato tanti giovani. Penso ad Atta, Luca e ne lanceremo tanti altri. Stiamo dando un'identità alla squadra, siamo a metà stagione. Ma se valutiamo l'anno solare, è positivo". Così a TuttoMercatoWeb.com l'uomo mercato dell'Udinese (e del Watford), Gian Luca Nani.

Cosa farete sul mercato a gennaio?
"Dovremmo intervenire poco. Lo faremo in maniera mirata, mentre stiamo già lavorando per giugno".

Da Atta a Davis, di gioielli in vetrina ne avete tanti.
"Vorrei sfatare la tradizione che dobbiamo vendere. Spesso ci troviamo costretti a farlo perché abbiamo fatto talmente un buon mercato che ci chiedono i calciatori. Non vorremmo vendere nessuno. Ora è il momento di competere, non di vendere. Una volta raggiunta la salvezza ci piacerebbe alzare l'asticella. Poi in estate quando arrivano pressioni dai grandi club è difficile opporsi".

Che gol, Davis, contro la Lazio.
"È un calciatore straordinario. Se un gol del genere l'avesse fatto un calciatore già affermato sarebbe andato in tv tuti i giorni. Si è celebrato poco".

Lucca a Napoli delude.
"Chiunque va in un grande club ha attorno a sé aspettative alte. Ma non ho dubbi che ne verrà fuori".

Direttore, avete perso 5-1 contro una Fiorentina in nette difficoltà. Che viola ha visto? La vittoria contro di voi aveva riacceso le speranze....
"Avevamo fatto una prestazione davvero inspiegabile. Ma siamo stati bravi a cambiare subito passo. La Fiorentina è una squadra forte che si ritrova in una posizione che non le compete, noi siamo capitati in una brutta giornata. Sono ancora convinto che la Fiorentina abbia tutte le qualità per uscire fuori da questa situazione. Ha valori importanti e un tifo nobile, storico. Credo che alla fine si salverà. Ma il tempo passa".

In viola arriverà Paratici.
"Un grandissimo professionista, tra i primi. Ha fatto la storia alla Juventus e ha lavorato all'estero al Tottenham. Ritrovarlo sarà un piacere anche per tutta la nostra categoria. La Fiorentina ha voluto puntare in alto ed è andata sul migliore".

Editoriale di Fabrizio Biasin
