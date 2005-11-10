Roma, ieri prima del Real incontro tra Totti e Corbin Friedkin in una sala riservata

Nell'Olimpico tutto esaurito della sfida contro il Real Madrid giocata ieri sera non poteva mancare una serie (lunga) di volti noti. Oltre al commissario della Federcalcio Giovanni Malagò, al presidente del Coni Luciano Buonfiglio e all’ad di Sport e Salute Diego Nepi, in tribuna autorità erano presenti l'ex capitano e simbolo giallorosso Francesco Totti, Samuel, Rosella Sensi, Rafa Benitez, Roberto Carlos, Emilio Butragueño, Antonello Venditti, Luca Zingaretti, fa sapere oggi la Gazzetta dello Sport.

Incontro con Corbin Friedkin per l'ex capitano

Incontro a sorpresa: prima dell’inizio del match Totti – applauditissimo come sempre dai tifosi romanisti – ha incontrato in una sala riservata dell’Olimpico Corbin Friedkin, il figlio di Dan. L’ex capitano, in tribuna con la fidanzata Noemi, ha salutato anche il Ceo del club John Galanti.

Le ultime parole del tecnico: "Mi hanno offerto di fare l'uomo immagine per il Centenario"

Solo un paio di settimane fa Totti aveva parlato apertamente di un confronto mai avvenuto con la famiglia che guida il club: "Mi è arrivata una sola proposta tramite intermediari, e non durante un faccia a faccia con i Friedkin, che non c’è mai stato, per fare l’uomo immagine in occasione del Centenario della Roma". Sono parole tratte dall'autobiografia del Pupone.