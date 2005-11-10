Francesco Totti è stato protagonista della puntata di Belve su Rai 2 e oggi è uscita un'anticipazione sui social. L'ex numero 10 e capitano della Roma ha parlato del suo rapporto con il club: "Avrei preferito che la società mi rispettasse di più". Una risposta che verrà sicuramente approfondita nel corso della serata di domani, ma è chiaro che una critica non troppo velata ai giallorossi c'è.

La verità di Totti

Al Pupone, considerato come un re nella Capitale, è stato anche chiesto se qualcuno, con il senno di poi, si è approfittato di lui e della sua notorietà: "Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti. Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei".