Totti: "Avrei preferito la Roma mi rispettasse di più. Con me hanno mangiato in tanti"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 19:22Serie A
autore Alessio Del Lungo
23.11.2026 19:22Serie A
Lo storico ex capitano dei giallorossi lancia una frecciatina alla società a Belve. Domani la puntata integrale dopo le anticipazioni di oggi.
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Francesco Totti è stato protagonista della puntata di Belve su Rai 2 e oggi è uscita un'anticipazione sui social. L'ex numero 10 e capitano della Roma ha parlato del suo rapporto con il club: "Avrei preferito che la società mi rispettasse di più". Una risposta che verrà sicuramente approfondita nel corso della serata di domani, ma è chiaro che una critica non troppo velata ai giallorossi c'è.
La verità di Totti
Al Pupone, considerato come un re nella Capitale, è stato anche chiesto se qualcuno, con il senno di poi, si è approfittato di lui e della sua notorietà: "Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti. Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei".
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