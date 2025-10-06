Roma, rimonta alla Fiorentina: Gasperini sfata il tabù Franchi a quasi un anno dal 5-1 subito da Juric

La Roma vince in rimonta a Firenze e conquista tre punti pesantissimi, agganciando il Napoli in vetta alla classifica a quota 15. Una serata da ricordare per la squadra di Gian Piero Gasperini, capace per la prima volta in stagione di ribaltare una partita iniziata in salita e di sfatare un tabù che durava da oltre quattro anni.

Allo Stadio Franchi, la Fiorentina di Stefano Pioli parte forte e passa in vantaggio al 14’, quando Kean sfrutta un rimpallo e batte Svilar con un tiro dalla distanza. La reazione giallorossa, però, è immediata: dopo appena otto minuti si accende la luce di Soulé, che con un sinistro a giro da fuori area disegna una traiettoria perfetta e firma l’1-1. Il fantasista argentino è ancora protagonista al 30’, servendo da calcio d’angolo un cross preciso per la testa di Cristante, che insacca l’1-2.

Da quel momento in poi, la gara resta aperta a ogni scenario: Dovbyk prima sciupa il possibile 1-3, poi Kean colpisce un palo che fa tremare i 300 tifosi giallorossi presenti nel Settore Ospiti. Nella ripresa, sono ancora i viola ad andare vicini alla rete: traversa di Piccoli e, nel finale, clamoroso errore sotto porta di Gosens, che spreca il pallone del 2-2.

Finisce così, con la Roma che torna a vincere al Franchi per la prima volta dal 3 marzo 2021. Anche in quella occasione, il punteggio finale fu di 1-2: gli uomini dell’allora tecnico Paulo Fonseca portarono a casa un successo firmato da Spinazzola e Diawara. Da quel momento, pochissime gioie nel capoluogo toscano. Poco meno di un anno fa, proprio in questo stadio, i giallorossi guidati da Ivan Juric toccarono il fondo con il 5-1: era il 27 ottobre 2024. Oggi, con Gasperini, la musica è completamente cambiata.