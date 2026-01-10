Roma, rush finale per Raspadori: oggi la risposta definitiva, in lizza anche l'Atalanta

Giacomo Raspadori è uno dei nomi caldi della sessione invernale di mercato. Il suo tempo all'Atletico Madrid pare essere finito, come dimostra la panchina riservatagli da Simeone in occasione del derby contro il Real valido per la semifinale di Supercoppa di Spagna. Non mancano certo le pretendenti all'attaccante scuola Sassuolo, visto che Roma, Napoli e Atalanta sono pronte a riportarlo in Italia.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, i giallorossi sono in prima fila. Gasperini si è mosso per tempo, insieme al suo ds Massara. I dialoghi tra le parti sono continui e la risposta definitiva dovrebbe arrivare oggi. Nel frattempo, l'Atalanta non molla: il club di Percassi sarebbe pronto ad ingaggiarlo a titolo definitivo, volendo quindi far leva su questa intenzione per per far pendere la bilancia dalla parte di Bergamo invece che da quella di Roma.

In casa romanista si attende dunque il rush finale per provare ad assicurarsi Raspadori, in un mercato invernale in cui i colpi auspicati da Gasperini si stanno rivelando più complicati del previsto. Si è raffreddata, infatti, la pista legata a Joshua Zirkzee: il Manchester United, fresco di esonero del tecnico Amorim, non ha abbasto le pretese sul riscatto e richiede quindi una cifra che al momento la Roma non può permettersi.