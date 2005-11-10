Roma, contro il Sassuolo l’ultima fatica: Koné torna a disposizione, straordinari per Soulé e de Roon

Siamo all'ultimo chilometro di questo tour de force. La Roma questa sera, alle ore 20:45, ospiterà allo Stadio Olimpico il Sassuolo di Alberto Aquilani per l'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Novanta minuti per chiudere un ciclo particolarmente dispendioso e provare a ritrovare energie e certezze.

Roma, oggi contro il Sassuolo la nona e ultima fatica

Con la sfida ai neroverdi si chiuderà infatti un periodo intenso della stagione, nel quale la Roma è stata costretta a scendere in campo praticamente ogni tre giorni tra campionato e Champions League. Quella contro il Sassuolo sarà la nona partita ravvicinata di questo filotto, l'ultima fatica prima di poter tirare il fiato. In palio ci sono tre punti importanti per centrare la terza vittoria consecutiva in Serie A, ma anche un'occasione per rialzare la testa dopo l'ennesima, clamorosa rimonta subita pochi giorni fa a Manchester contro lo United. Una risposta sul campo è ciò che chiede Gasperini.

Roma, Koné torna a disposizione. Straordinari per Soulé e de Roon

Per riuscirci, alcuni uomini saranno ancora chiamati agli straordinari. Tra questi Matias Soulé e Marten de Roon: l'olandese si prepara alla nona gara consecutiva da titolare, mentre l'argentino ha riposato inizialmente soltanto a Como, otto partite fa. In mediana, però, resta aperto un ballottaggio: Koné ha recuperato, sarà convocato e, se supererà positivamente gli ultimi test della mattinata, potrebbe insidiare proprio de Roon per una maglia dal primo minuto. Ancora indisponibile Dybala, mentre Gollini - alle prese con il problema alla schiena - va verso il forfait: al suo posto è pronto Vasquez.