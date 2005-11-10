Serie B, Cesena-Catanzaro: l'ex Mignani a caccia di punti, romagnoli per la continuità

Per l'11^ giornata di Serie B il Cesena ospita al Manuzzi il Catanzaro dell'ex Mignani, in cerca della prima gioia dal suo arrivo sulla panchina giallorossa. La squadra calabrese, fanalino di coda nella classifica di Serie B, sta cercando di riguadagnare terreno ed avvicinarsi alla zona play-out, distante 3 punti. Il cambio di guida tecnica, avvenuto dopo la batosta interna con l'Ascoli, non ha ancora fruttato vittorie per il Catanzaro, ma i pareggi con Benevento e Padova hanno ridato fiducia all'ambiente. E' reduce da un pareggio anche il Cesena di Diamanti, che tuttavia può rammaricarsi per non aver fatto bottino pieno a Bolzano nonostante le molte occasioni da gol create. La gara del Druso ha però rafforzato una delle grandi certezze di questa prima parte di stagione: la vena realizzativa del capocannoniere Cristian Shpendi, salito a quota 8 gol in campionato.

COME ARRIVA IL CESENA - Proprio le condizioni di Shpendi avevano destato qualche preoccupazione alla vigilia della gara contro il Catanzaro, ma l'attaccante bianconero ha smaltito la botta rimediata contro il Sudtirol ed è regolarmente a disposizione. Accanto a lui dovrebbe toccare ancora a Fiori, con D'Andrea e Druiventak in ballottaggio per completare il tridente offensivo. A centrocampo potrebbe tornare titolare Bisoli, insieme a Pagano e Bohinen, mentre nel reparto arretrato si va verso la conferma dei quattro già impiegati a Bolzano, con eventuale avvicendamento sulla fascia sinistra tra Frabotta e Mangraviti, per lasciare spazio centralmente a Gelli.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Il campo di Cesena, storicamente ostico ai giallorossi, non è il banco di prova più congeniale per testare la "cura Mignani", ma la squadra è chiamata a confermare le prestazioni incoraggianti viste contro Benevento e Padova. Il tecnico genovese dovrebbe confermare il 3-5-2, con Frosinini, Antonini e Imperiale in difesa, e Candela e Dorval esterni a tutto campo. In mediana Tchaouna e Alesi ad affiancare Petriccione, mentre in attacco c'è qualche dubbio sulle condizioni di Koffi, che in settimana ha accusato un piccolo fastidio fisico. In alternativa all'ivoriano, potrebbe toccare a Buso supportare capitan Iemmello sul fronte offensivo.