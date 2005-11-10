La Roma si scioglie: Soulè per Lulli, gol da sogno per il 19enne. Genoa sotto 2-0
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 22:13Serie A
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17.10.2026 22:13Serie A
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Da un'azione quasi innocua, alla fine la Roma trova il raddoppio. Gioco manovrato dai giallorossi con Soulé palla al piede, Pellegrini a trovare l'argentino che invece di calciare in porta trova l'assist perfetto per Lulli: il 19enne giallorosso, appostato a due passi sul secondo palo, ha dovuto solo spingere palla in porta per il 2-0 ai danni del Genoa al 68'.
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