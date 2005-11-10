Napoli, tracollo a Venezia: 5 ko in 9 partite, non accadeva da 24 anni. Allegri stecca

Il Napoli non esce dal vortice negativo di risultati nel quale è incappato. Massimiliano Allegri resta a mani vuote, infatti, dopo il secondo ko di fila: dopo il tonfo a Villarreal, stavolta in campionato esce sconfitto con il Venezia fanalino di coda (1-0) al Penzo. Davide Nicola, all'esordio in panchina, ha portato subito una ventata d'aria fresca e una boccata d'ossigeno invece, visto che la formazione lagunare non era mai riuscita ad acquisire punti in Serie A finora.

Tutto male, anche KDB

Una battuta d'arresto che riaccende i dubbi e le critiche sul rendimento della formazione partenopea questa stagione, dopo un calcio di rigore fallito da Kevin De Bruyne a distanza di 6 anni dall'ultima volta: correva novembre 2020, quando ancora indossava la maglia del Manchester City, per l'errore dagli undici metri commesso contro il Liverpool. Intanto il ruolino di marcia del Napoli fa discutere: 5 sconfitte nelle prime 9 partite stagionali sono allarmanti.

Da quanto non accadeva

Cinque insuccessi tra tutte le competizioni rappresentano un dato che non si registrava addirittura dalla stagione 2001/02, quando i partenopei avevano raccolto lo stesso identico bilancio: tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. A distanza di 24 anni, quindi, il Napoli torna a fare i conti con una partenza così negativa. Max Allegri dovrà scuotere lo spogliatoio e ritrovare energie fisiche e mentali nel giro di pochi giorni, perché al Maradona si presenterà il Bodo/Glimt in Champions League, già considerata sfida delicata.