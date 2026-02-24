TMW
Roma, seduta parzialmente in gruppo per El Shaarawy. 4-0 nel test con il Montespaccato
TUTTO mercato WEB
Test amichevole con il Montespaccato oggi per la Roma, che prepara la prossima sfida contro la Juventus: 4-0 il finale, con i gol di Venturino, Tsimikas, El Aynaoui e Arduini. Allenamento normale per Ndicka, Wesley, Celik, Mancini, Cristante, Pellegrini, Kone e Zaragoza. Parzialmente in gruppo El Shaarawy, mentre a parte si sono allenati Dybala, Soulè, Hermoso, Dovbyk e Ferguson.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Ora in radio
Primo piano
Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Serie A
Serie B
Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile