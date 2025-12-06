Lotito nel mirino, Corriere di Roma: "Minacce e false notizie: pressioni per fargli vendere la Lazio"

"Minacce e false notizie: pressioni su Lotito per far vendere la Lazio" scrive oggi il Corriere di Roma in prima pagina. Sui social diffondevano false notizie su presunti acquirenti esteri pronti a rilevare la Lazio e via telefono o per email minacciavano di morte il presidente Claudio Lotito e il suo staff. Cinque 'comunicatori' biancocelesti sono stati perquisiti e i loro telefoni sequestrati.

Sono tutti accusati in concorso di tentata estorsione e alterazione del mercato, perché con i finti scoop avrebbero fatto calare il valore delle azioni della società biancoceleste. Sui loro profili sostenevano anche che Lotito volesse far retrocedere la squadra di Maurizio Sarri per intascare i 35 milioni del 'paracadute' della Lega calcio.

Ieri il blitz dei reparti speciali dei carabinieri: colpito il clan Senese con 14 arresti. Tra i nomi due leader delle curve. Le misure cautelari sono state eseguite anche nei confronti di due capi ultrà, un romanista - Girolamo Finizio, nipote di Michele Senese - e un laziale - Ettore Abramo, detto 'Pluto', vicino a Fabrizio Piscitelli 'Diabolik', ucciso nel 2019.